Un grizzly à Shawinigan

Publié aujourd'hui à 08h00

Mis à jouraujourd'hui à 08h00

Gala de boxe important, samedi le 10 février prochain, au Centre Gervais Auto de Shawinigan.

Pour respecter la tradition mauricienne, la finale en sera une de poids lourds. Après l’ère glorieuse des anciens champions canadiens, Patrice L’Heureux et David Cadieux, un autre géant de la même région, tentera de demeurer invaincu, tout en conservant sa ceinture intercontinentale de l’IBO.

En grande finale, Simon Kean (12-0-0,11 K.-O.) affrontera pour l’occasion l’Américain Alexis Santos (18-2-0,15 K.-O.), un boxeur agressif, qui voudra assurément créer un grand malaise, avec une victoire sur l'athlète olympique de Londres 2012.

Santos ne sera pas avantagé ni par la taille et le poids, mais ses 15 victoires par K.-O. commande le respect. Ayant obtenu la ceinture internationale de cette même organisation en juin 2016, il aimerait bien parader avec une deuxième.

Sa victoire obtenue par K.-O. à cette occasion était doublement méritoire, puisqu’elle vengeait le premier revers de sa carrière, deux ans auparavant, contre le même adversaire.

Sa dernière performance, en septembre, contre l’invaincu Niall Kennedy (10-0-0, 6 K.-O.) dans un combat de championnat de la Nouvelle-Angleterre qui s'est terminé par une défaite par décision partagée, confirme qu’il ne viendra pas en Mauricie pour jouer les touristes.

Simon Kean, quant à lui, voudra sans aucun doute créer un moment mémorable, d’autant plus que son combat sera diffusé en direct sut les ondes de TVA Sports. Double occasion d’augmenter sa banque de partisans.

Favori sur papier, comme dans tous les autres affrontements depuis le début de sa carrière, le géant s’approche petit à petit des grands défis glorieux et payants. Sa portée et la qualité de ses coups directs devraient imposer tôt l’allure du combat et éventuellement la conclusion heureuse.

Si Patrice L’Heureux et David Cadieux nous ont fait vivre de très beaux moments dans la décennie précédente, les qualités de Kean devraient normalement les surpasser, avec une éventuelle présence dans la colonne des meilleurs boxeurs mondiaux.

Le grizzly va gronder, grogner et dévorer sa proie le 10 février. Santos devrait logiquement retourner chez lui en lambeaux.

Le contraire serait décevant. À suivre...