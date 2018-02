Super Bowl 52 : Parce qu’il faut se mouiller

Publié aujourd'hui à 09h47

Mis à jouraujourd'hui à 09h50

C’est un privilège de pouvoir participer à la couverture de la NFL depuis maintenant 6 ans. Rien de plus plaisant que de traverser les 266 premiers matchs de la NFL et se rendre finalement à la soirée ultime.



Le Super Bowl 52 promet.



La dynastie ultime face à l’équipe cendrillon.



Le plus grand joueur de tous les temps face à un remplaçant.



L’entraîneur le plus titré face à un nouveau venu.



Une équipe bourrée de talent à toutes les positions face à une équipe qui trouve toujours une façon de gagner.



Mais il n’y a rien que je déteste plus que de faire des prédictions... les voici quand même.



La clé pour une victoire des Patriots

Éliminer le jeu au sol des Eagles. Le volet terrestre de Phily permet un jeu aérien rapide.

Foles dégaine constamment en moins de 2 secondes et compte sur 2 excellents receveurs (Jeffery et Agholor) en plus de 3 solides options au poste d’ailiers rapprochés.



La clé pour une victoire des Eagles

Mettre de la pression au centre. Fletcher Cox (#91) est le meilleur joueur des Eagles et la seule façon d’entrer dans la tête de Brady est de le forcer rapidement à se déplacer latéralement.



Joueur le plus utile du match

Nick Foles. La fin parfaite de cette histoire cendrillon. Il deviendra le premier quart-arrière remplaçant en début de saison à gagner le Super Bowl...depuis Tom Brady en 2002.



Héros obscur du match

Malcom Jenkins (#27). Vous commencez probablement à comprendre que je favorise Phily... Pour battre les Pats, ils devront être les premiers à intercepter Brady en éliminatoires. C’est le capitaine de l’équipe et son leader émotif qui réussira le vol.



Une surprise

Trey Burton (#88). Le 3e ailier rapproché de l’équipe a connu de bons moments cette saison. Il y a trop de menaces à éliminer en attaque chez les Eagles et Burton profitera de situation intéressante.



Une déception

La tertiaire des Pats. Même si elle s’est rachetée dans les dernières semaines, ç’a été une des pires unités de la NFL contre le jeu aérien toute la saison.



Le moment décisif

Les Eagles mèneront après 3 quarts, mais cette fois-ci les Pats seront à court de miracles. Le talent individuel et collectif des Eagles est tout simplement supérieur à celui de la Nouvelle-Angleterre.



Et le pointage final sera...

Eagles 30 Patriots 20