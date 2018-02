Rickie Fowler et Bryson DeChambeau se hissent en tête à Scottsdale

Les Américains Rickie Fowler et Bryson DeChambeau sont passés en tête du classement provisoire de l’Omnium Waste Management au terme de la deuxième ronde, qui était disputée vendredi à Scottsdale en Arizona.

Deuxièmes après la ronde initiale, Fowler et DeChambeau ont conclu la journée avec un pointage de 66 (-5). Fowler a réalisé sept oiselets et commis deux bogueys, tandis que DeChambeau a enregistré six oiselets et un boguey.

Ils ont un seul coup d’avance sur leurs plus proches poursuivants, les Américains Daniel Berger et Chez Reavie. Ces derniers ont réalisé une marque de 65 (-6) à leur deuxième sortie sur les verts de Scottsdale.

De son côté, l’Américain Bill Haas est passé du premier au 19e rang après une ronde difficile de 72 (1). Il accuse quatre coups de retard sur les meneurs.

Chez les Canadiens, le Saskatchewanais Adam Hadwin a réussi un bond de 38 places grâce à une carte de 65 (-6). Il se trouve maintenant au huitième rang, à trois coups de la tête.

De son côté, l’Ontarien Ben Silverman a grimpé au 37e rang après avoir joué trois coups sous la normale. Pour sa part, le Manitobain Nick Taylor a glissé au 50e rang après avoir réalisé un pointage de 66 (-5).

Enfin, une ronde de 73 n’a pas permis à l’Ontarien Mackenzie Hughes de faire la coupure.