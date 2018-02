Retour aux sources pour La Boucle

La Boucle Vidéotron 2018, événement cycliste très populaire faisant partie du Grand défi Pierre Lavoie, se déplace à Lévis cette année.

Le parcours a été dévoilé vendredi et il s’agit d’un retour aux sources puisque la première édition avait eu lieu dans cette région en 2013.

De plus, tel qu’annoncé par voie de communiqué, La Boucle Vidéotron 2018 revient à sa formule originale puisqu’elle fera de nouveau partie intégrante de l’événement du 1000 KM. Elle constitue en fait la huitième étape, et les cyclistes qui participent aux deux événements auront la chance de rouler conjointement.

Le samedi 16 juin prochain, quelque 8 000 cyclistes sont attendus à la Cité Desjardins de la Coopération à Lévis afin de parcourir les 135 km du circuit proposé, sans circulation routière ni chronomètre. Le peloton traversera plusieurs municipalités, dont Saint-Michel-de-Bellechasse, Berthier-sur-Mer, Montmagny, Saint-Raphaël et Saint-Gervais.

«À toute personne qui se cherche un objectif pour se remettre en forme, je propose La Boucle Vidéotron, a indiqué Pierre Lavoie. Et à tous les cyclistes amateurs ou aguerris, je propose aussi La Boucle Vidéotron. En plus d’être un défi sportif accessible, c’est une expérience collective tellement stimulante et amusante. Les nombreux Boucleurs qui reviennent d’année en année en sont la preuve.»

La Boucle Vidéotron est effectivement ouverte aux cyclistes de tous les niveaux. Le public peut s’inscrire dès maintenant sur le web.

À propos du Grand défi Pierre Lavoie, il parcourt depuis nouvembre 2008 les routes du Québec avec l’objectif de créer le plus important mouvement santé dans la province et, bientôt, dans le reste du pays.

Il regroupe plusieurs manifestations importantes : La Tournée des écoles primaires, La Tournée mini cube, Force 4, Le défi des Cubes énergie, La Course, La Grande récompense, Le 1000 KM, La Boucle, La Grande marche et La Petite Expé.