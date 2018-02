Obstruction sur les gardiens : encore de la confusion dans la LNH

L’interprétation du règlement d’obstruction envers les gardiens de but a une fois de plus soulevé les passions jeudi soir lors d’un match opposant les Bruins de Boston aux Blues de St. Louis.

David Krejci a poussé la rondelle dans une cage abandonnée après que Jake DeBrusk et Ryan Spooner aient tous deux semblé pousser le gardien Jake Allen en dehors de son demi-cercle. L’arbitre Tom Chmielewski a signalé un bon but sur la glace avant de confirmer sa décision après la reprise.

L’équipe du Massachusetts l’a finalement emporté au compte de 2-1.

Le directeur général de la formation de St. Louis Doug Armstrong a d’ailleurs montré de l’incompréhension après la rencontre.

«Je n’étais pas choqué [de la décision] parce que je ne sais pas ce qu’est le règlement, a indiqué le DG, selon le site The Athletic. Le fait d’être d’accord ou non avec le règlement n’est pas important, mais il est nécessaire de le comprendre. C’est probablement plus flou maintenant que jamais.»

Confusion

Plusieurs verdicts d’obstruction envers le gardien à la suite de la reprise vidéo ont fait jaser récemment.

Des buts refusés au mois de janvier à Auston Matthews, des Maple Leafs de Toronto, et à Ryan Strome, des Oilers d’Edmonton, avaient semé la confusion auprès des joueurs. Sur ces deux séquences, de légers contacts avec le bâton du gardien étaient en cause dans le verdict des arbitres d’infirmer les décisions rendues sur la glace.

Le commissaire Gary Bettman avait ensuite indiqué lors d’une conférence de presse en marge du match des étoiles qu’il avait demandé aux arbitres de ne pas trop s’attarder à la reprise vidéo si les gestes d’obstruction n’étaient pas évidents.

Ce changement de philosophie en cours de saison n’a pas plu à Armstrong.

«Ils changent la philosophie avec 30 matchs à jouer alors qu’une place en séries et des revenus sont en jeu, et personne dans la ligue, que ce soit les joueurs, les entraîneurs ou les joueurs, ne savent ce qu’est la règle, a-t-il plaidé. Ce n’est pas bon pour le hockey.»

«Je comprends que c’est un travail en cours, mais le travail devrait avoir lieu en septembre, peut-être en octobre, pas en février. C’est triste que personne ne sache à quoi s’en tenir à ce moment de l’année où tous les matchs sont d’une importance capitale.»