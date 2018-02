Obstruction : la LNH a ouvert une boîte de Pandore

L’obstruction envers les gardiens est le sujet de l’heure dans la Ligue nationale de hockey.

Deux incidents survenus jeudi ont fait déborder le vase.

Ce dossier doit absolument se régler rapidement, ont clamé haut et fort Renaud Lavoie et Dany Dubé à l’émission #LavoieDubé, vendredi. Voyez ce segment dans la vidéo ci-dessus.

«En disant aux officiels d’arrêter de chercher pourquoi on devrait annuler un but lorsqu’il y a de l’obstruction envers le gardien, le commissaire Gary Bettman a ouvert une boîte de Pandore, a indiqué Renaud Lavoie. On en est revenu à une zone grise, ce qui amène une confusion totale.»

C’était d’ailleurs la question du jour à l’émission #LavoieDubé. Nous vous avons demandé : «Que devrait faire la LNH pour éviter toute confusion concernant l’obstruction sur les gardiens?». Nous vous avons proposé trois choix de réponse : mettre fin aux contestations, maintenir le règlement actuel ou réviser son règlement.