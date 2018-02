LNH 360 : Fleury rejoint Hasek!

Voici un survol des activités de la soirée du 1er février dans la Ligue nationale de hockey.

RÉSULTATS (équipes locales en majuscules)

BOSTON 3, St. Louis 1

Floride 4, BUFFALO 2

NEW JERSEY 4, Philadelphie 3

Toronto 4, NY RANGERS 0

CAROLINE 2, Montréal 0

OTTAWA 2, Anaheim 1 (prol.)

Vegas 3, WINNIPEG 2 (prol.)

NASHVILLE 5, Los Angeles 0

Tampa Bay 7, CALGARY 4

Colorado 4, EDMONTON 3 (prol.)

Dallas 4, ARIZONA 1

VANCOUVER 4, Chicago 2

Un autre record pour les Golden Knights!

Les Jets ont créé l’impasse avec 2 :36 à faire au match, mais David Perron (un but, une aide) en prolongation pour propulser les Golden Knights à une 34e victoire (34-12-4, 72 points) cette saison. Vegas a ainsi établi une marque de la LNH pour le plus de victoires pour une équipe d’expansion à son année inaugurale. Il leur reste 32 matchs à jouer en saison régulière.

Les Golden Knights affichent le meilleur dossier de l’Association de l’Ouest et se situent à un point du Lightning (35-13-3, 73 points), qui a aussi prévalu jeudi. Vegas a mis fin à la séquence de sept victoires des Jets à domicile et ont amélioré leur fiche à l’étranger à 15-9-2, quatre victoires de moins que le record de la LNH pour une nouvelle concession à sa première campagne.

Le Sherbrookois Perron (quatre buts, six aides) et Erik Haula (quatre buts, cinq aides) ont étiré leurs séquences respectives de matchs productifs à sept, la deuxième plus longue séquence active derrière Sidney Crosby (trois buts, 20 points en 10 matchs).

Marc-André Fleury (26 arrêts) a récolté la 389e victoire de sa carrière, ce qui le place à égalité avec Dominik Hasek au 13e rang de tous les temps.

Un 2e jeu blanc d’affilée pour les Leafs

Curtis McElhinney a repoussé la totalité des 25 lancers adverses et les Maple Leafs ont gagné un deuxième duel consécutif par jeu blanc en autant de jours, leur quatrième gain de suite. C’est seulement la cinquième fois de leur histoire qu’ils y parviennent (1945, 1954, 1998, 2004, 2018).

Le défenseur Justin Holl, qui a enfilé son premier but dans la LNH mercredi, a récidivé jeudi. Il est devenu le sixième défenseur de l’histoire de la LNH à marquer à ses deux premiers matchs dans le circuit sur une période de 24 heures. Aucune recrue n’y est arrivée dans un troisième match d’affilée chez les défenseurs.

Les Bruins et Rask poursuivent les dommages

Tuukka Rask a bloqué 32 lancers pour aider les Bruins à maintenir une fiche de 15-1-4 à leurs 20 dernières sorties. Rask a relui sa fiche à 17-0-2 à ses 19 dernières apparitions, qui remontent au 29 novembre (moyenne de buts de 1,62, taux d’efficacité de ,941, deux jeux blancs). Il est le quatrième gardien de la concession à enregistrer un point en 19 présences consécutives.

Patrice Bergeron a enfilé le but gagnant, ce qui lui a procuré un 10e filet depuis le 1er janvier (12 parties jouées). Seul Evegeni Malkin revendique plus de points en 2018 (12 points en 12 matchs).

Le Lightning foudroie l’adversaire sept fois

Le Lightning a totalisé sept buts - dont quatre au troisième engagement - pour améliorer son dossier à 35-13-3 (73 points) et s’est distancié à un point des Golden Knights au sommet du classement général. C’est la troisième fois de la saison que Tampa compte sept buts dans un match cette saison.

Le Montréalais Alex Killorn a amassé deux buts et autant d’aides pour égaler un sommet personnel atteint le 12 octobre contre Pittsburgh (quatre aides).

Andrei Vasilevskiy (42 arrêts) a savouré sa 30e victoire de la saison (30-9-2), une première cette saison chez les gardiens.

Et de deux pour Rinne

Pekka Rinne a effectué 19 arrêts en route vers son deuxième jeu blanc de suite et les Predators ont embelli leur fiche des 10 derniers matchs à 7-1-2.

C’est la troisième fois que Rinne blanchit l’adversaire deux fois de suite (2010, 2013).

TVA Sports présente la confrontation Capitals - Penguins dès 19h!