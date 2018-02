Les Golden Knights ne portent pas attention aux records

En enregistrant une 34e victoire jeudi soir, les Golden Knights de Vegas sont devenus l’équipe d’expansion la plus victorieuse dans l’histoire de la Ligue nationale de hockey (LNH), mais les joueurs demeurent concentrés sur leurs objectifs en vue des séries éliminatoires.

La formation du Nevada a en effet signé son 34e gain après seulement 50 matchs disputés. Les Panthers de la Floride et les Ducks d’Anaheim avaient atteint 33 triomphes en... 84 matchs.

«C’est amusant», a simplement commencé par dire le gardien québécois Marc-André Fleury à la suite du gain contre les Jets de Winnipeg, selon le site officiel de la Ligue nationale.

«Nous ne parlons pas d’atteindre ou de battre des records, nous tentons simplement de nous améliorer comme équipe, de bien jouer en groupe chaque soir et d’être les plus constants possible. Les bonnes choses viendront avec cela.»

Peu significatif

L’entraîneur-chef Gerard Gallant a lui aussi diminué l’importance de cette marque. Selon l’ancien de l’organisation du Canadien de Montréal, le temps des réjouissances viendra après la saison.

«C’est bien, mais ça ne signifie pas grand-chose présentement pour être honnête avec vous, a-t-il admis. Nous essayons de nous battre et d’obtenir deux points à chaque match. À la fin de la saison nous regarderons tout ça et nous serons heureux, j’en suis sûr.»

L’instructeur n’était par ailleurs pas très satisfait de l’effort des siens après le gain de 3-2 obtenu à la suite de la tenue d’une période supplémentaire enlevante.

«Nous n’étions pas super. Nous savions que nous affrontions une bonne équipe qui apprécie le jeu physique. Nous n’avons pas joué l’une de nos meilleures parties, mais nous avons encore trouvé une façon [de gagner].»

Le club de la Ville du vice doit encore engranger 10 points pour établir une nouvelle marque à ce chapitre, puisque les Panthers en ont obtenu 83 lors de la saison 1993-94 en vertu de 17 matchs nuls.

Les Golden Knights devaient par ailleurs affronter le Wild du Minnesota, vendredi soir.