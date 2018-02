Henrik Lundqvist ne veut aller nulle part

Henrik Lundqvist veut demeurer avec les Rangers de New York pour le reste de sa carrière, peu importe la direction que prendra le club lors de la date limite des transactions à la fin du mois de février.

La formation new-yorkaise pointait au 10e rang de l’Association de l’Est avant les matchs de vendredi, et même si elle est tout près d’une place parmi les équipes repêchées, les récents résultats n’augurent rien de bon.

En effet, les Rangers n’ont remporté que trois de leurs dix dernières sorties. Mais Lundqvist ne veut rien savoir de quitter le bateau.

«Le compétiteur en moi veut qu’on ait la meilleure équipe possible ici et maintenant. Je ne veux pas qu’on ait une équipe prétendante à la coupe seulement dans deux ou trois ans», a dit le vétéran de 35 ans au quotidien «The New York Post», vendredi.

«Mais en même temps, même si c’est difficile à dire parce que ça va à l’encontre de mes principes, je suis tellement attaché à cette organisation que je vais suivre, peu importe le chemin qu’elle prend.»

Même si ce désir de demeurer à New York semble profond, il n’en demeure pas moins que le gardien doit encore écouler trois ans à un contrat de sept saisons d’une valeur de 59,5 millions $. L’athlète pourrait par ailleurs avoir une très bonne valeur sur le marché.

«Je me suis engagé avec l’équipe il y a quelques années, c’était une grosse décision à prendre à ce moment de ma carrière. J’espère qu’ils ont le même niveau d’engagement que moi.»

«Je veux jouer pour une seule organisation. Celle-là. J’aime ça ici. Je veux être ici et me battre à travers les hauts et les bas. C’est important pour moi.»

Lundqvist montre un dossier de 21-14-4, une moyenne de buts alloués de 2,69 et un taux d’efficacité de ,919 en 43 parties, cette saison.