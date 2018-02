Drake Batherson sauve l’Armada

Avec un tour du chapeau, Drake Batherson a permis à l’Armada de Blainville-Boisbriand d’arracher un gain de 5-4 aux Voltigeurs de Drummondville, vendredi soir, au Centre d'excellence Sports Rousseau.

Alors que l’Armada menait 4-0 après deux périodes de jeu et se dirigeait vers une victoire facile, le match a pris une toute autre tournure au troisième vingt. Les visiteurs ont inscrit quatre buts dont trois en moins de quatre minutes.

En marquant son troisième but de la rencontre et son 22e de la saison en fin de troisième, dans un filet désert, alors que son équipe évoluait à cours d’un homme, Batherson a finalement fait la différence.

Nicolas Guay a été l’artisan de la remontée des Voltigeurs, lui qui a touché la cible à deux reprises. Son coéquipier Joe Veleno a récolté des mentions d’aide sur le deuxième but de Guay, ainsi que sur ceux de Robert Lynch et de Connor Bramwell, marqués en avantage numérique. Morgan Adams-Moisan quant à lui réalisé deux passes décisives.

En début de rencontre, Alex Barré-Boulet a une fois de plus été la bougie d’allumage de l’attaque de l’Armada. Le meilleur pointeur de la ligue a obtenu trois mentions d’aide. En plus de participer au deuxième but de Batherson, il contribué aux réussites de Joël Teasdale et Rémy Anglehart. Teasdale a conclu la rencontre avec deux points.

Devant le filet de l’Armada, Mikhail Denisov a alloué quatre buts sur 33 tirs. À l’autre bout de la patinoire, Olivier Rodrigue a cédé quatre fois sur 26 lancers.

L’Armada sera de retour en action dès samedi au Centre d'excellence Sports Rousseau où il accueillera les Tigres de Victoriaville.

Quant aux Voltigeurs, ils se mesureront aux Huskies de Rouyn-Noranda mardi, au Centre Marcel Dionne de Drummondville.