Darren Helm s’illustre à Raleigh

Darren Helm a récolté trois points dans la victoire de 4-1 des Red Wings de Detroit face aux Hurricanes de la Caroline, vendredi soir, à Raleigh.

Il s’agit d’une deuxième victoire consécutive pour les Red Wings et d’un premier revers en quatre matchs pour les Hurricanes.

En plus de marquer son cinquième but de la saison, Helm a contribué aux réussites de ses coéquipiers Danny DeKeyser et Trevor Daley. Gustav Nyquist a été l’autre marqueur des Red Wings.

Du côté des Hurricanes, Sebastian Aho a été le seul à toucher la cible. Il a inscrit son 18e but de la saison en début de rencontre, lors d’un avantage numérique.

Devant le filet des visiteurs, Petr Mrazek a repoussé 35 des 36 rondelles dirigées vers lui. À l’autre bout de la patinoire, Scott Darling a cédé quatre fois sur 38 lancers.