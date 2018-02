Crosby contre Ovechkin sur nos ondes!

TVA Sports vous présente dès 19h un duel entre deux machines offensives de l’Association de l’Est alors que les Penguins de Pittsburgh accueillent les Capitals de Washington.

Voyez notre émission d’avant-match à compter de 18h30.

Il s’agit de la troisième confrontation entre les deux ennemis, cette saison. La rivalité est égale 1-1.

Dans un festival offensif où les gardiens des deux équipes ont été poivrés de tirs, le 16 janvier dernier, les Penguins l’avaient emporté 8-7. Ils avaient alors comblé un retard de 3-0.

Evgeni Malkin a alors réalisé un triplé et Conor Sheary a touché la cible deux fois, dont le but victorieux en prolongation.

Avec Sidney Crosby dans la formation, Pittsburgh a une fiche de 37-23-2 contre Alex Ovechkin et sa bande (saison régulière et éliminatoires). Si on jette un coup d’œil du côté du face-à-face entre les deux vedettes, le numéro 87 a inscrit 30 buts et 83 points contre 38 buts et 71 points pour le capitaine des «Caps» lorsque les deux équipes croisent le fer.

Les favoris de la foule concluront une série de quatre matchs à domicile et tenteront de remporter une quatrième victoire d’affilée, pour un total de six gains consécutifs au PPG Paints Arena.

Une victoire des «Pens» ce soir leur permettrait de s’emparer du deuxième rang de la section Métropolitaine avec un cumulatif de 61 points, ce qui les positionnerait à quatre points du premier rang, détenu par ces mêmes Capitals.

Ces derniers viennent de remporter leurs deux derniers matchs.