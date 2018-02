Comment recevoir en grand au Super Bowl

Êtes-vous prêts pour le match du Super Bowl de dimanche?

Sachez que ce partisan de football québécois a une longueur d'avance sur vous.

Mathieu Bédard a construit une réplique de l'US Bank Stadium situé au Minnesota, lieu d'accueil de la rencontre tant attendue entre les Patriots de la Nouvelle-Angleterre et les Eagles de Philadelphie.

La fonction du stade? Servir de présentoir pour toute la nourriture qu'il distribuera à ses invités au cours de la soirée.

On y retrouvera plus de 150 ailes de poulet, du chili, des tortillas, du poulet popcorn, des pains gombo, des nachos et plein d'autres succulentes gâteries qu'on a l'habitude de voir dans les plus gros tailgates de la NFL.

De quoi rendre jaloux!

Crédit photo : Photo Courtoisie / Mathieu Bédard

Crédit photo : Photo Courtoisie / Mathieu Bédard