Cette semaine dans l’univers de la WWE : Fin de l’amitié entre Owens et Zayn?

Publié aujourd'hui à 10h53

Mis à jouraujourd'hui à 11h11

Le moment « Oui, Oui, Oui! » de la semaine

Je décerne mon moment « Oui, Oui, Oui! » de la semaine à la venue de Ronda Rousey. J’en ai parlé et reparlé, mais c’est vraiment LA nouvelle de la semaine. Et pour ceux qui pensent que j’exagère, comme dirait le Capitaine Bonhomme (les plus jeunes, Googlez-le!) les sceptiques seront confondus! Si vous voulez en savoir plus sur Rousey, je vous invite à consulter ma chronique sur le TVA Sports.ca (http://www.tvasports.ca/2018/01/30/ronda-rousey-un-excellent-choix-pour-la-wwe)

Le moment « Oui, Oui, Oui! » #2 de la semaine

Trop importante semaine pour un KO, allons-y avec un 2e moment de la semaine, le match entre Johnny Gargano et Andrade « Cien » Almas. Sérieusement, un des meilleurs combats que j’ai vu sur place de ma vie! Ce combat à lui seul vaut la peine que vous écoutiez NXT TakeOver : Philadelphie.