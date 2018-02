Saphir Taïder trouve ses repères

Fraîchement arrivé à Montréal, Saphir Taïder a tout de suite pris la direction de la Floride, où il a finalement pu faire connaissance avec ses nouveaux coéquipiers.

Il a surtout eu droit à un premier contact avec le monde de la MLS.

«C’est vrai qu’en parlant avec les joueurs du groupe, j’apprends sur la MLS. Je pense que j’apprendrai plus au cours de la saison. Je n’ai pas fini d’apprendre et ça me laisse croire que ça va être bien.»

On peut aussi dire que le jeune Franco-Algérien a laissé une très bonne impression, notamment sur Evan Bush.

Fantastique

Le vétéran gardien a concédé qu’il avait peu vu son nouveau coéquipier à l’œuvre, mais ce qu’il a vu lui a suffi.

«Avec toute la course que nous avons, je n’ai pas vu beaucoup de jeu sur le terrain, mais de ce que j’ai vu de lui, il a été fantastique, je ne crois pas l’avoir vu perdre le ballon.»

Il est allé jusqu’à dire que le milieu de terrain de 25 ans pourrait figurer parmi l’élite de la MLS.

«Je ne sais pas s’il va marquer des buts ou fournir des passes, mais il va nous aider à bouger, à défendre et à attaquer de la bonne manière. Je crois que c’est une très bonne addition. Je crois que ça va être un des meilleurs numéros huit de la ligue.»

Merci à Bernier

Lors de sa présentation aux médias montréalais, Taïder a reçu le maillot numéro huit des mains de Patrice Bernier.

Le nouveau joueur désigné de l’Impact est revenu sur cette passation symbolique.

«J’ai souvent eu le numéro 8, que ce soit à Grenoble, en sélection algérienne et à Bologne.

«J’ai eu l’honneur de me le faire transmettre de sa part et je le remercie au passage. On a parlé une dizaine de minutes de mon intégration, mais on ne s’est pas étendu sur le sujet. Ç’a l’air d’être une personne exemplaire qui a beaucoup donné pour le club.»