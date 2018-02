Peter Stastny sera immortalisé sur la place Jean-Béliveau

C'est Peter Stastny qui sera immortalisé sur la place Jean-Béliveau. À lui seul, il a récolté plus de 45 % des voix dans un vote populaire pour choisir le joueur des Nordiques préféré de Québec.

La Ville a dévoilé jeudi en fin d'après-midi les résultats du vote qui s'est tenu dans les dernières semaines. La Ville et la Commission de la capitale nationale du Québec veulent commémorer devant le Centre Vidéotron les cinq principales périodes qui ont marqué l’histoire du hockey à Québec : les Bulldogs, les As, les Remparts, les Nordiques de l’Association mondiale de hockey (AMH) et les Nordiques de la Ligue nationale de hockey (LNH) en érigeant une statue de cinq joueurs marquants.

Le sondage sur les Nordiques de la LNH a récolté 19 074 votes du public. Michel Goulet a obtenu 22 % des voix, Alain Côté 19 %, Joe Sakic 8 %, Dale Hunter 2 % et la catégorie «Autre» 4 %, a dévoilé la Ville.

«Peter Stastny est un homme impressionnant : il détient le record du plus grand nombre de points dans l’histoire de l’équipe, en plus de s’être fortement engagé dans la communauté québécoise, notamment en apprenant le français. Ce sera un honneur d’immortaliser cet homme à Québec», a commenté par voie de communiqué le maire de Québec, Régis Labeaume, au terme du vote.

L'œuvre d’art en hommage à Peter Stastny sera aménagée à l’automne 2019. Les détails de réalisation de l’œuvre seront dévoilés ultérieurement.