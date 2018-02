Özil prolonge à Arsenal

Il n'y avait plus de suspense mais la nouvelle est désormais officielle: le milieu offensif international allemand Mesut Özil a prolongé son contrat avec Arsenal, a annoncé jeudi l'actuel 6e de la Premier League anglaise.

Le club londonien n'a pas précisé la durée de ce nouveau contrat, mais la BBC avait révélé mercredi qu'il devait prendre fin en 2021 et faire du champion du monde allemand le plus gros salaire du club, et l'un des plus importants de première division anglaise, avec 350.000 livres par semaine (1,7 M EUR mensuels).

L'annonce de la prolongation du meneur de jeu de 29 ans, arrivé en 2013 en provenance du Real Madrid et dont le précédent contrat s'achevait en juin, intervient au lendemain de l'officialisation de l'arrivée de l'international gabonais Pierre-Emerick Aubameyang, transféré du Borussia Dortmund contre 68 millions d'euros selon les derniers chiffres de la presse britannique.

La prolongation d'Özil et l'arrivée d'Aubameyang seront des atouts pour permettre à Arsenal, pénible 6e et battu mardi par la lanterne rouge Swansea (3-1) malgré les débuts de l'autre recrue hivernale, le milieu offensif arménien Henrikh Mkhitaryan, d'accrocher l'une des quatre places premières qualificatives pour la Ligue des champions, et de tenter de remporter l'Europa League, la petite coupe d'Europe.