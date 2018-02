Noah Hanifin arrive à maturité

À 26 ans, Trevor van Riemsdyk est le plus âgé des six défenseurs réguliers des Hurricanes. Ron Francis a choisi de bâtir son équipe en misant sur la jeunesse à la ligne bleue avec les Jaccob Slavin (23 ans), Brett Pesce (23 ans), Justin Faulk (25 ans), Noah Hanifin (21 ans) et Haydn Fleury (21 ans).

En plus d’avoir six défenseurs dans la fleur de l’âge avec le grand club en Caroline, les Hurricanes ont aussi un autre très bel espoir à cette position cruciale en Jake Bean, le choix de premier tour de l’organisation en 2016.

De ce lot de défenseurs, Hanifin est probablement le plus beau joyau. Et contrairement à certaines rumeurs, l’Américain originaire de Boston ne servira pas d’hameçon pour attirer un attaquant de renom.

Hanifin, le cinquième choix au total à l’encan de 2015, a l’intention de s’enraciner à Raleigh pour plusieurs saisons. À la fin de la prochaine saison, il pourrait imiter Slavin et Pesce en acceptant une prolongation de contrat de longue durée. En juillet dernier, Slavin a écrit son nom au bas d’un pacte de sept ans et 37,1 millions (5,3 millions en moyenne), alors que Pesce a accepté une entente de six ans et 24,15 millions (4,025 millions en moyenne).

«Je veux être ici pour longtemps, a dit Hanifin. Je suis proche de plusieurs joueurs au sein de cette équipe. J’ai fait mes débuts à 18 ans avec les Hurricanes. Il y a un beau futur pour cette équipe, nous avons un noyau de joueurs très jeunes. Je souhaite rester au sein de cette organisation pour une longue période.»

«On sait aussi que l’équipe restera à Raleigh, il n’y aura plus de rumeurs, a-t-il poursuivi. Mais ce ne sera pas un acteur important de ma décision. Je le ferai surtout pour des raisons de hockey. Jaccob et Brett sont deux de mes meilleurs amis et ils joueront ici très longtemps. C’est la même chose pour Faulk. Nous compterons sur une bonne équipe. Nous ferons souvent les séries au cours des prochaines saisons. Je veux en faire partie. »

Plus confiant

À sa troisième saison à Raleigh, Hanifin a atteint un autre statut cette année. Il a représenté son équipe pour la première fois au match des étoiles à Tampa. Sur le plan offensif, il joue un rôle plus important avec déjà 25 points (7 buts, 18 passes) en 51 rencontres.

«Quand tu arrives dans la LNH à un jeu ne âge, tu veux garder un jeu simple et limiter les erreurs, a noté Hanifin. J’analysais beaucoup le jeu et je m’assurais d’opter pour les choix moins risqués. Mais je suis un défenseur qui aime contrôler la rondelle. J’ai gagné en confiance maintenant et je n’ai pas peur de me porter à l’attaque. Je calcule bien les risques. Ça vient avec l’expérience.»

«Je connais aussi maintenant mieux les exigences d’un calendrier de 82 rencontres, a-t-il continué. Je sortais de Boston College et je n’avais jamais joué autant de matchs. Il y avait une période d’ajustement. J’ai appris beaucoup à mes premières saisons dans la LNH. Je sais que je me dirige dans le bon chemin.»

Grand potentiel

Voisin de casier dans le vestiaire de l’équipe, Faulk ne cache pas son admiration pour son coéquipier.

«Il n’est pas nécessairement meilleur, mais il a plus confiance en lui, a souligné Faulk. Et il a encore de la place pour continuer à s’améliorer. Il est un cinquième choix au total, il a un talent exceptionnel. Il forme aussi un bon duo avec Trevor van Riemsdyk. On commence à voir l’incroyable potentiel de Noah.»