LNH 360 : les jeunes loups des Leafs sonnent la charge

Voici un survol des activités de la Ligue nationale de hockey pour la soirée du 31 janvier.

RÉSULTATS (équipes locales en majuscules)

TORONTO 5, NY Islanders 0

DETROIT 2, San Jose 1 (T.B.)

WASHINGTON 5, Philadelphia 3

Les jeunes propulsent les Leafs

Cinq joueurs différents ont trouvé le fond du filet, dont Travis Dermott (un but, une aide), auteur de son premier but dans la LNH, et Justin Holl (un but) pour permettre aux Maple Leafs de gagner un troisième match de suite, quatrième gain en cinq sorties.

Selon l’Elias Sports Bureau, Dermott (neuf parties jouées) et Holl (1PJ) sont devenus la quatrième paire défensive depuis 1991-1992 à enfiler le premier but de leur carrière le même soir. Les autres : Shane Hnidy et Karel Rachunek (Ottawa) en janvier 2001, Adam Bennett et Ilya Byalkin (Edmonton) en novembre 1993 ainsi que Nicklas Listrom et Vladimir Konstantinov (Detroit) en octobre 1991.

Holl est devenu le huitième défenseur de l’histoire de la concession torontoise à marquer à son premier match dans le circuit, le premier depuis Ron Wilson en mars 1978.

Quatre des cinq buts des Leafs ont été marqués par des joueurs âgés de 21 ans ou moins (Kasperi Kapanen: 21; Auston Matthews: 20; Mitchell Marner: 20; and Dermott: 21). Cela s’est produit à seulement trois autres occasions dans l’histoire de l’organisation, toutes en 1943-1944.

Stephenson orchestre la remontée des Capitals

Devant un retard de 2-0 après 20 minutes, Chandler Stephenson a inscrit un doublé qui a initié une poussée de cinq buts des Capitals, qui ont finalement remporté leur 30e duel de la campagne.

Stpehenson, qui avait marqué deux fois en 49 matchs avant le match de mercredi, a mis 47 secondes entre ses deux réussites pour devenir le 10e joueur de la présente saison à faire mouche deux fois en moins d’une minute. Il est devenu le premier joueur des Caps à réalisé l’exploit depuis Alex Ovechkin le 28 janvier 2014.

Positionné au premier rang de la Métropolitaine, Washington a couronné de succès une remontée pour la sixième fois de l’année – un sommet.

Notes

Le défenseur des Maple Leafs Jake Gardiner, l’attaquant des Flyers Travis Konecny et le gardien des Red Wings ont tous étiré leurs séquences productives.

Gardiner, qui a mené tous les arrières des Leafs l’an dernier, a amassé une aide pour porter à six sa série de matchs avec au moins un point (10 aides).

Konecny a marqué dans un cinquième match consécutif pour amasser un point dans un sixième match de suite. Il est le premier joueur du giron à connaître une telle séquence depuis Wayne Simmonds (26 mars – 3 avril 2012). Scott Hartnell est le dernier membre des Flyers à compter dans six matchs consécutifs, du 2 au 13 décembre 2011.

Mrazek a repoussé 30 tirs en plus de frustrer quatre patineurs adverses en tirs de barrage pour aider les Red Wings à mettre fin à une séquence de cinq revers au Little Caesars Arena (0-4-1). Mrazek a amélioré sa fiche à 4-1-1 à ses cinq dernières présences avec une moyenne de buts de 1,88, un taux d’arrêts de ,936 et deux jeux blancs.