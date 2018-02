LHJMQ en revue: l’année de Barré-Boulet

Alex Barré-Boulet réfléchissait trop. Une fois qu’il a décidé de chasser toutes les pensées qui occupaient son esprit, l’attaquant de l’Armada de Blainville-Boisbriand a pris son envol. Et quel envol!

D’aucuns affirmeront que le vétéran de 20 ans est bien sévère à son égard. Après tout, il avait tout de même amassé trois points au cours des six rencontres de la formation des Basses-Laurentides. La bombe à retardement qu’il s’apprêtait à larguer sur l’ensemble de la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ) a finalement fait beaucoup de dommages, au grand plaisir de ses coéquipiers et de son entraîneur Joël Bouchard.

«Au début de l’année, j’ai commencé lentement parce que je pensais trop à faire des points et à un contrat professionnel. Après, j’ai arrêté d’y penser et c’est là que j’ai commencé à amasser des points. J’avais été au camp de Vegas [dans la LNH].»

«Comme cela avait bien été là-bas, je me disais que les points viendraient rapidement ici, mais ce n’était pas la bonne mentalité à adopter. J’ai travaillé fort par la suite et mes coéquipiers m’ont aidé aussi. À ma dernière année, je veux prouver ce dont je suis capable», a exprimé Barré-Boulet au bout du fil pendant que l’autocar de l’Armada effectuait le chemin du retour de Baie-Comeau, jeudi.

Machine à points

Si ce patineur de Montmagny voulait montrer de quel bois il se chauffait, il a en partie réussi sa mission à partir du moment où il a cessé de se casser le "bicycle". Du 17 octobre au 28 décembre, Barré-Boulet a connu une incroyable séquence de 25 matchs successifs avec au moins un point, amassant 57 points durant cette période pour se hisser au sommet des pointeurs du circuit Courteau.

Mieux encore, l’attaquant au petit gabarit (5 pi 9 po et 167 lb) n’a été blanchi de la feuille de pointage qu’à six reprises depuis le début de la campagne. En date de jeudi, Barré-Boulet se dirigeait allègrement vers le championnat des pointeurs en vertu d’une récolte de 44 buts et 47 mentions d’aide, pour 91 points, en seulement 47 rencontres. Une moyenne de 1,93 point par match! Il est loin devant son partenaire de trio Alexandre Alain et le Tchèque Filip Zadina, des Mooseheads de Halifax, qui affichent chacun 62 points au compteur. Mais n’allez pas croire que le principal intéressé s’attribuera tout le mérite pour ses succès.

«On a une bonne chimie, Alexandre et moi, ainsi qu’avec Jan Hladonik. Jan est un gars rapide avec de bonnes mains alors qu’Alexandre est capable de mettre la rondelle dans le but et de nous faire de l’espace. On a de la facilité à se retrouver sur la glace», a expliqué Barré-Boulet, qui n’a jamais été repêché par un club de la LNH.

La coupe et rien d’autre

En dépit de ces points amassés à la tonne, l’ancien des Voltigeurs de Drummondville ne dérogera point à son objectif initial au cours des prochaines semaines qui est de soulever à bout de bras la coupe du Président. La troupe de Joël Bouchard détient présentement quatre points d’avance en tête du classement général. Barré-Boulet et l’Armada ont encore en mémoire le balayage subi en finale aux mains des Sea Dogs de Saint John, le printemps dernier.

«La seule affaire que l’Armada n’a pas faite, c’est de gagner la coupe du Président. C’est ce qu’on veut, mais on sait qu’on devra être prêts et il ne faut pas être trop confiants quand les séries commenceront. L’an passé, on a surpris beaucoup de monde en battant Charlottetown. On sait qu’on a une cible dans le dos en étant la première équipe et c’est un beau défi d’être prêt chaque soir.» L’arrivée de Drake Batherson, «le meilleur joueur disponible» durant la dernière période des échanges, l’a motivé davantage.

Et croit-il avoir ouvert les yeux de recruteurs? «Pour l’instant, mon focus est sur le hockey!» On serait fou de ne pas le croire.

Dans le calepin...

Pas facile pour Pascal Daoust depuis qu’il s’est glissé derrière le banc des Foreurs de Val-d’Or, en relève à Mario Durocher. La formation abitibienne, qui aligne cinq patineurs de 16 ans dans sa formation, a maintenu un dossier de 3-6-1 depuis le 6 janvier dernier (10 rencontres). Pire encore, elle a accordé pas moins de 60 buts à l’adversaire durant cette séquence, subissant notamment des raclées de 11-3, 5-0, 9-1 et 10-1. En contrepartie, elle a trouvé le fond du filet à 28 reprises. On s’ennuie probablement d’Étienne Montpetit entre les poteaux.

Les Saguenéens de Chicoutimi déménageraient dans un nouvel amphithéâtre au cours des prochaines années, selon des informations émanant du Saguenay. La Ville irait de l’avant avec la construction d’un nouvel aréna pour remplacer le vétuste centre Georges-Vézina, qui date de 1949. Le gouvernement du Québec a fixé la date du 31 mars prochain comme échéancier pour présenter un projet. Le commissaire de la LHJMQ, Gilles Courteau, avait affirmé dans nos pages en décembre que Saguenay devait se doter d’un aréna neuf plutôt que de rénover l’édifice actuel.

La LHJMQ s’éloigne de Terre-Neuve, du moins à court terme. Les deux groupes qui tentent de ramener le hockey à St. John’s se tournent désormais vers la ECHL, troisième niveau professionnel en importance en Amérique du Nord, afin de remplacer l’ancien club-école du Canadien des IceCaps, établi depuis cette saison à Laval. Le projet a cependant du sable dans l’engrenage et un arbitre devra déterminer si les propriétaires du club de basketball évoluant au Mile One Centre ont perdu leur période d’exclusivité pour déposer une contre-offre à celle du groupe de Glenn Stanford, l’un des anciens membres de la direction des IceCaps.

Alex Barré-Boulet apprécie d’évoluer sous la férule de Joël Bouchard, même si ce dernier ne se gêne pas pour blâmer publiquement le boulot de ses hommes par moments. «Joël, il te pousse au maximum. Avec lui, c’est noir ou c’est blanc, et c’est parfait comme ça.»