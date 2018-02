Les Predators brassent Jonathan Quick à son retour

Les Predators de Nashville ont déjoué Jonathan Quick cinq fois sur 36 tirs à l’occasion du retour au jeu du gardien des Kings de Los Angeles, jeudi.

Les Kings n’ont pas offert de réplique et Pekka Rinne, auteur de 19 arrêts, a ainsi récolté le blanchissage.

Victime d’une blessure dont la nature n’a pas été dévoilée, Quick a raté le week-end des étoiles. Le gardien des Kings a flanché trois fois en première période, dont deux fois en infériorité numérique sur des buts de Craig Smith et de Filip Forsberg. Smith, Forsberg et Viktor Arvidsson, auteur du cinquième et dernier but de la rencontre ne troisième période, ont tous enregistré un 16e filet cette saison.

Dans la foulée, l’attaquant Ryan Johansen a ajouté trois aides à sa fiche.