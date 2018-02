Le combat de Simon Kean, c’est du sérieux

François Pratte, ami et partenaire d’entraînement de Simon Kean, accueille ce dernier dans sa maison depuis huit mois. Les deux boxeurs s’entraînent ensemble depuis 12 ans et se battront sur le même ring, le 10 février prochain lors du gala d’Eye of the Tiger Management au Centre Gervais auto de Shawinigan.

Pratte ne tarit pas d’éloges au sujet de son confrère.

«Simon, c’est la personne avec le plus grand cœur que je connaisse, a-t-il déclaré dans un reportage diffusé à TVA Sports, jeudi. Je le dis à tout le monde. Il est tout le temps là pour aider n’importe qui et c’est une personne très vraie.»

Depuis quelques semaines, des panneaux ornent les rues de la région annonçant le combat de Kean.

«Je ne vais pas m’enfler la tête parce qu’il y a une grosse pancarte de moi, mais ça vient un peu démontrer aux gens mon sérieux», a commenté Kean.

Jimmy Boisvert, du Club de boxe Performance de Trois-Rivières, est l’entraîneur de Kean depuis 12 ans. Après une dispute et une séparation, les deux hommes ont renoué.



«On est comme un vieux couple, depuis que je suis revenu à Trois-Rivières, tout va pour le mieux», a raconté Kean.



Ensemble, Kean et Boisvert veulent atteindre le sommet. L’entraîneur ne comprend pas ceux qui critique la qualité des adversaires de son protégé depuis ses débuts professionnels.



«Je trouve qu’ils sont injustes avec lui parce qu’il est jeune dans sa carrière et il a rencontré des gars quand même potables et assez dangereux, comme Avery Gibson et (Marcelo Luiz) Nascimento assez tôt dans sa carrière.»



Alexis Santos s’amène à Shawinigan avec une fiche de 18 victoires et deux défaites. L’Américain représente un test important pour Kean.



«Je m’attends à un gars qui mettra de la pression sur Simon pour tenter de le surprendre en début de round, dès le début du combat. Il est quand même combatif et hargneux.»



Kean profite des derniers jours de son camp d’entraînement pour peaufiner sa stratégie et sait que la pression sera forte : il se battra devant les siens et en direct sur les ondes de TVA Sports.