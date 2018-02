Jaromir Jagr ouvert à un retour avec les Flames

Même s’il s'apprête à se joindre à l’équipe de sa ville natale, Kladno, en République tchèque, Jaromir Jagr n’a pas fermé la porte à un retour avec les Flames de Calgary.

«Il y a encore une chance, même si elle est minime, que je revienne jouer avec les Flames si la saison [avec Kladno] se termine plus tôt que prévu, a indiqué Jagr au site de la Ligue nationale de hockey (LNH). Mais, en ce moment, mon objectif est de retrouver la santé et d’aider Kladno à grimper dans la Extraliga [la ligue de première division tchèque].»

La formation albertaine a placé le nom de Jagr au ballottage dimanche. Comme il n’a pas été réclamé, elle lui a permis de conclure la campagne en République tchèque.

Jagr a disputé son dernier match dans la LNH le 31 décembre. Le vétéran de 45 ans est embêté par une blessure au genou. Il a signé un contrat d’un an d’une valeur de 1 million $ avec les Flames en octobre.

En 22 sorties à Calgary, le deuxième meilleur pointeur de l’histoire de la LNH a obtenu un but et six mentions d’aide.

«J’essaie de rester positif, a-t-il dit. Je veux recommencer à m’entraîner et à apprécier le hockey. Si je suis suffisamment en santé, ma motivation et mon désir de jouer vont revenir.»

«J’ai souvent eu des blessures à l’aine dans le passé et je savais comment les gérer, a-t-il ajouté. Mais quand j’ai vu mon genou commencer à enfler, c’est quelque chose que je n’avais jamais vécu. Je ne savais pas quoi faire, comment m’entraîner et si je devais jouer en dépit de la douleur.»

Malgré tout, Jagr ne regrette pas son passage à Calgary. «J’ai vécu exactement ce à quoi je m’attendais au Canada : un accueil chaleureux et des partisans extraordinaires, s’est-il réjoui. Je trouve dommage de ne pas être resté plus longtemps et de ne pas avoir livré les performances que j’espérais. J’ai été très bien traité par les fans et la direction de l’équipe.»