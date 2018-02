Félix Longpré retrouve ses marques

La Norvège a signé un triplé au skiathlon 20 kilomètres masculin des Championnats du monde juniors et des moins de 23 ans de ski de fond, jeudi à Goms, en Suisse.

Félix Longpré, de Saint-Ferréol-les-Neiges, a été le meilleur Canadien en terminant 28e, à 4 min 7 s du vainqueur, Harald Oestberg Amundsen.

Étienne Hébert (+4 min 33,3 s) et Antoine Cyr (+4 min 45,4 s) ont respectivement fini 30e et 32e de l’épreuve où Jon Rolf Skamo Hop et Joergen Lippert ont complété le podium.

Les deux Québécoises inscrites au skiathlon junior 10 kilomètres, Alexandra Racine et Catherine Reed-Metayer, ont terminé en 51e et 62e places. Classée 24e, la Yukonnaise Natalie Hynes a été la meilleure Canadienne.

Les épreuves féminine et masculine de skiathlon des athlètes de moins de 23 ans auront lieu vendredi.