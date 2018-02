Dion Lewis, le porteur aux 9 vies

Avant de sortir de nulle part pour briller dans le champ-arrière des Patriots, Dion Lewis a vu sa carrière mise en veilleuse à répétition.

Rejeté par trois équipes avant de trouver sa voie en Nouvelle-Angleterre, le porteur s’est relevé de chacun de ses échecs et vise aujourd’hui une deuxième bague du Super Bowl.

«C’est dur parfois de continuer d’y croire à travers les hauts et les bas, mais ça fait partie de la vie. Tu ne peux pas trop t’apitoyer et il faut toujours continuer de pousser pour avancer», a répondu Lewis au Journal de Montréal lorsqu’on lui a demandé de résumer son parcours inusité, qui ne le prédestinait pas à un rôle clé sous les projecteurs du Super Bowl.

Le demi-offensif format pochette de 5 pi 8 po a été le meneur de son équipe cette saison avec 896 verges au sol, et il est régulièrement déployé comme valve de secours sur le jeu aérien.

Preuve que son apport est majeur aux succès des Patriots, la fiche de l’équipe en incluant les séries depuis 2015 est de 32-3 lorsqu’il est en uniforme et de 13-7 lorsqu’il ne joue pas.

Pénibles débuts

Aujourd’hui perçu comme un estimé contributeur, Lewis a débuté dans la grande ligue comme un joueur marginal.

Repêché en cinquième ronde par les Eagles avec le 149e choix en 2011, il n’a porté le ballon que 36 fois en deux saisons minées par les blessures et ce qu’il voit avec du recul comme une période «immature».

Échangé aux Browns contre le secondeur Emmanuel Acho, qui est retraité depuis deux ans, Lewis a passé la saison 2013 sur la touche en raison d’une fracture de la jambe. Libéré en 2014, il a abouti chez les Colts... pour une toute petite semaine. Cet autre rejet qui affichait alors tous les airs d’une fin de parcours abrupte s’est transformé en renaissance, quelques mois plus tard.

Après deux saisons complètes sans avoir vu un terrain de football, Lewis a reçu l’appel des Patriots, devenant un autre de leurs diamants dénichés dans la ruelle.

«Je ne me suis jamais découragé et je continuais de me tenir prêt pour l’équipe qui allait me donner une opportunité», a-t-il raconté.

«Je serai toujours reconnaissant. J’ai toujours voulu montrer à l’organisation qu’elle avait pris une bonne décision. La clé est de ne jamais laisser personne dicter ce que tu peux ou ne peux pas faire. Il y a plusieurs joueurs dans cette équipe qui doivent travailler d’arrache-pied parce que rien ne leur a été donné.»

Pas de rancœur... ou presque!

Même si les Eagles ont été les premiers à l’abandonner à son sort, Lewis assure que le fait de les affronter au Super Bowl ne lui procure pas une motivation additionnelle.

Libre à chacun de le croire sur parole, mais lorsqu’il a été appelé à se remémorer les moments marquants de son passage à Philadelphie, il s’est montré on ne peut plus concis.

«Je ne jouais pas...», a-t-il lancé.

«Je ressens toujours cette pression sur mes épaules pour prouver ce dont je suis capable. Peu importe qui nous affrontons, c’est ma mentalité», a-t-il ensuite ajouté.

Avenir incertain

Si Lewis a été contraint d’emprunter de sinueux détours pour arriver à bon port, il pourrait de nouveau chercher sa voie, malgré ses succès, dans un avenir rapproché.

Son contrat avec les Patriots vient à échéance au terme de la saison et l’organisation n’est pas reconnue pour verser dans le sentiment au moment des décisions d’affaires. S’il n’en tenait qu’à lui, son CV ne serait jamais affiché sur le marché.

«J’espère rester ici. C’est avec cette équipe que j’ai appris à devenir un champion et c’est quelque chose dont je me souviendrai toujours, peu importe ce qui va se produire. Je chéris mes moments avec cette équipe qui m’a donné ma chance quand personne ne voulait de moi», a-t-il témoigné.

SAVIEZ-VOUS QUE...

Les Patriots ont montré une fiche parfaite de 8-0 cette saison lorsque Dion Lewis a gagné 100 verges ou plus de la ligne de mêlée (course et passe) dans un match.

Dion Lewis est le deuxième porteur seulement sous les ordres de Bill Belichick depuis 2000 à avoir affiché une moyenne de 5 verges par course, avec un minimum de 100 portées.

Dans les 18 saisons à la barre de Bill Belichick, seulement 5 porteurs ont franchi le cap des 1000 verges au sol en une saison.