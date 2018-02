Claude Julien veut brasser la soupe

Après avoir retiré Jordie Benn de l’effectif lors du match de mardi, à St. Louis, Claude Julien fera une autre victime, jeudi soir, à Raleigh.

Verdict : David Schlemko n’affrontera pas les Hurricanes alors que Joe Morrow, lui, conservera sa place.

L’objectif de Julien est manifestement de provoquer une réaction au sein de sa brigade défensive, question d'avoir de meilleures performances de ses arrières.

«On fait des ajustements à la défense. On réinsère Benn dans la formation et on va continuer de créer de la compétition. On veut avoir des défenseurs qui vont bien faire circuler la rondelle et qui vont bien protéger le territoire», a précisé le pilote des Canadiens de Montréal.

«Je pense que la compétition interne est ce que nous avons besoin.»

