Canadiens: la grogne bien présente

Il y avait un bâton fracassé en deux à la sortie du petit tunnel menant vers le vestiaire de l’équipe adverse au PNC Arena. Ce bâton appartenait à Brendan Gallagher.

Avant l’entrée des journalistes, Gallagher a marché dans le corridor avec un visage des plus sévères. Le numéro 11 a perdu son éternel sourire. C’est à l’image de l’équipe.

Les sentiments de frustration et de découragement ont envahi depuis déjà quelques semaines le groupe.

«Ça devient très frustrant et c’est difficile de rester positif, a affirmé Paul Byron. Chaque fois que nous perdons, nous nous éloignons de notre objectif d’une place en séries.»

«C’est enrageant, a renchéri Max Pacioretty. Nous n’avons absolument pas généré de chances de marquer contre les Hurricanes. Et c’est mon boulot de le faire. Je dois mieux anticiper les jeux et récupérer la rondelle avec de la vitesse plutôt que d’avoir les pieds dans la glace. Je ne sais pas s’il s’agit d’une question de complicité ou une chose que nous devons travailler comme groupe.

«Mais c’est assez clair, les buts ne sont pas là. Nous voulons gagner, mais pour gagner il faut marquer des buts. La frustration est bien présente. Ce n’est pas comme si nous manquions 10 chances par rencontre, nous n’avons presque pas de chances.»

Effort insuffisant

En conférence de presse, Claude Julien gardait son calme malgré ce quatrième revers à ses cinq dernières sorties.

«Ce n’est pas le manque d’effort ce soir [jeudi], mais on est obligés de travailler extrêmement fort pour récupérer la rondelle. Et on ne gagne pas nos mises en jeu.»

«Il faudrait trouver cette passion qui pourrait changer la donne, a-t-il poursuivi. Les joueurs ont perdu beaucoup d’énergie à reprendre possession de la rondelle.»

Le Canadien a obtenu un taux d’efficacité exécrable de 21 % des mises en jeu contre les Hurricanes jeudi soir. À lui seul, Byron Froese a montré une fiche de 0 en 8; Jonathan Drouin, 2 en 9; Charles Hudon, 4 en 15; et même Tomas Plekanec a été mauvais avec un dossier de 3 en 10.

Quand Julien parle d’effort, ses joueurs ont réalisé 54 mises en échec contre seulement 21 pour les Hurricanes. Tous les joueurs sauf Victor Mete ont inscrit leur nom à ce tableau, dont Nicolas Deslauriers, Byron Froese et Daniel Carr avec cinq chacun.

«Dans un match de 60 minutes, ce sont des détails qui font une différence. Encore une erreur en fin de match nous a empêchés de marquer un but. On a été proches, mais pas assez», a souligné Julien.

À l’image de ses joueurs, l’entraîneur-chef a parlé de frustration.