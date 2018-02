Canadiens : Attention aux canons des Canes!

Les Canadiens de Montréal tenteront de rebondir à Raleigh, ce soir, alors qu’ils affrontent les Hurricanes.

Mardi, les hommes de Claude Julien ont encaissé une sixième défaite en 10 matchs (4-4-2) à St. Louis, s’inclinant 3-1 devant les Blues.

Charles Hudon a été le seul buteur dans une cause perdante, justifiée par le fait que le Tricolore a cessé de jouer après les 20 premières minutes de jeu.

Avant l’affrontement du jour, le navire Bleu-blanc-rouge s’enlisait au classement de l’Association de l’Est avec 46 points, à 10 points d’un rang qui donne accès aux éliminatoires. Avant la mise au jeu initiale, Montréal (20-24-6) occupait la 14e position, sept points devant les Sénateurs d’Ottawa, avant-derniers avec 39 points.

Attention aux Canons des Canes

Les Hurricanes (23-19-8), eux, ne sont qu’à deux points d’une place en séries avec 54 points et regardent vers le haut. Contrairement aux Montréalais, leur attaque est en plein essor.

Noah Hanifin (quatre aides), Jordan Staal (un but, une aide), Justin Williams (un but, deux aides), Victor Rask (un but, deux aides) et Teuvo Teravainen (deux buts, deux aides) entrent dans l’affrontement sur une séquence de deux matchs avec au moins un point.

Les favoris de la foule ont remporté les deux premiers affrontements 3-1 et 6-5.

Comme ce fut le cas, la semaine dernière, Carey Price devrait être opposé à Cam Ward, qui pourrait voir du trafic dans son demi-cercle.

À l'entraînement de mercredi, Julien a exigé de ses joueurs qu’ils créent plus de circulation devant le filet adverse.

Pendant cette même séance, Charles Hudon a été muté au centre de Max Pacioretty et de Daniel Carr. La cause : Paul Byron, lui même un attaquant employé comme premier centre, a eu des traitements hors glace après avoir été assomé par un double-échec de Colton Parayko, des Blues.

La présence de l'Ontarien polyvalent n'a pas été confirmée.