Bon départ pour Blake Griffin à Detroit

Dans son premier match dans l’uniforme des Pistons, Blake Griffin a inscrit 24 points et obtenu cinq passes décisives pour mener les siens à une victoire de 104-102 aux dépens des Grizzlies de Memphis, jeudi, à Detroit.

Les Clippers de Los Angeles ont causé la surprise dans la NBA lundi en échangeant Griffin aux Pistons en retour de Tobias Harris, d’Avery Bradley, de Boban Marjanovic ainsi que d’un choix de première et de deuxième ronde. En plus de Griffin, les Pistons ont reçu Brice Johnson et Willie Reed.

Griffin a reconnu avoir été surpris par la transaction. «J’étais sous le choc, a-t-il affirmé au site de la NBA. Je ne savais rien. Je l’ai appris pas mal en même temps que tout le monde.»

Cela dit, il aborde le nouveau défi qui l’attend avec enthousiasme.

«En m’asseyant avec les membres de l’organisation, j’ai pu sentir leur excitation. C’est énergisant», a-t-il lancé

Griffin, qui était habitué de partager le parquet avec DeAndre Jordan, un centre dominant, à Los Angeles, ne sera pas trop dépayser à Detroit. Andre Drummond, récemment sélectionné pour le match des étoiles en tant que remplaçant, campe un rôle semblable. «Andre est le [même type de joueur], mais il plus costaud et plus robuste. Je suis excité de la façon dont il s’est développé et j’espère pouvoir l’aider. Je suis un fan de plusieurs joueurs au sein de cette équipe.»

Les Pistons, neuvièmes dans l’Association Est avant les matchs de jeudi, espèrent participer aux séries après les avoir ratés la saison dernière. Griffin croit pouvoir contribuer à atteindre cet objectif.

«Nous avons une belle occasion de solidifier une place au cours des deux prochains mois», a-t-il dit.