Alex Galchenyuk a le potentiel d'exploser

Le message du personnel d’entraîneurs des Canadiens de Montréal semble passer auprès d’Alex Galchenyuk.

Le CH a beau avoir perdu 3-1 contre les Blues à St. Louis mardi, l’attaquant a gagné plusieurs bagarres le long de la rampe, pris trois lancers et passé 17 min 5 s sur la glace.

«Plus actif, plus dynamique et plus acharné» : l’expert Dany Dubé constate qu’il y a encore de la place pour l’amélioration chez Galchenyuk, même si l’Américain de 23 ans en est déjà à sa sixième saison dans la Ligue nationale de hockey (LNH).

Ainsi, le Tricolore commettrait-t-il une erreur grave en transigeant pour se départir de «Chucky»? Une chose est certaine : le directeur général Marc Bergevin sait fort bien que le numéro 27 aurait le potentiel d’exploser dans une autre équipe.

L’analyse de Dany Dubé à l’émission #LavoieDubé, jeudi :

«On n’obtiendra pas une meilleure vision de jeu et de la finesse dans la prise de décisions offensives de Galchenyuk. Ce qui commence à entrer dans sa tête, par contre, c’est que cette ligue ne permettra pas à un joueur de jouer seulement sur son talent. Cette ligue impose une éthique de travail et de l’effort. Comme Galchenyuk n’est pas un joueur qui trouve de l’espace facilement, il doit redoubler d’ardeur pour créer son espace par des bagarres territoriales et des récupérations de rondelles.

«Je continue de croire que Galchenyuk est un gars qui peut compter des buts de façon plus régulière dans la LNH, dans un environnement plus propice que celui des Canadiens cette saison.»