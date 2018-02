Adam Erne patiente dans l’antichambre du Lightning

Adam Erne s’est offert une saucette à Québec à l’occasion de la pause du match des étoiles de la Ligue américaine de hockey.

Cet attaquant de 6 pi 1 po et 210 lb, qui a défendu les couleurs des Remparts de Québec de l’automne 2011 jusqu’au tournoi de la Coupe Memorial 2015 à Québec, vit sa troisième saison professionnelle au sein de l’organisation du Lightning de Tampa Bay.

«C’est toujours agréable de revenir à Québec pour renouer avec mes amis, la belle-famille et les partisans et membres de l’organisation des Remparts. Puisque la pause de Noël fut très brève cette année, c’est notre premier véritable congé de la saison. Ça fait du bien de prendre une pause», a confié Erne mercredi soir, au terme d’une séance d’autographes au Centre Vidéotron.

Il attend sa chance

Actif pendant 26 parties dans la Ligue nationale de hockey la saison dernière, Erne n’a toujours pas reçu d’appel de la maison mère cette saison. En 39 matchs chez le Crunch de Syracuse, l’Américain de 22 ans a enfilé douze buts et amassé 14 mentions d’aide.

Erne écoule la dernière année d’un contrat d’entrée de trois saisons et il semble victime du surplus de talents chez le Lightning, une machine offensive bien huilée qui trône au sommet de l’Association de l’Est du circuit Bettman.

«Même si je n’ai pas encore eu l’occasion d’être promu dans la LNH, la qualité mon jeu s’est améliorée. Je conserve l’espoir d’être rappelé d’ici la fin de la saison. Cette décision est toutefois hors de mon contrôle.»

L’entraîneur des Remparts Philippe Boucher, qui a dirigé Erne à ses deux dernières campagnes dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec estime que c’est une question de temps avant que son ancien numéro 73 ne gradue dans le circuit Bettman. «À sa dernière visite à Québec, Julien Brisebois (le directeur général du Lightning) s’était dit satisfait des performances d’Adam. Je serais étonné que Tampa Bay ne lui offre pas un nouveau contrat au terme de la présente saison.»

Auprès de Benoit Groulx

Le Crunch, finaliste la saison dernière sous les ordres de l’entraîneur Benoit Groulx aligne à nouveau une excellente formation.

«Le talent foisonne au sein du Crunch, car le Lightning a très bien repêché au cours des dernières années. Dans plusieurs clubs de la LAH, je serais l’un des plus jeunes, mais chez le Crunch je suis déjà parmi les vétérans.»

«Quant à Benoit, il me connaît bien. Il me dirige depuis deux saisons et nous avions été rivaux pendant quatre ans dans la LHJMQ. C’est un entraîneur très proche de ses joueurs qui obtient le meilleur de chacun», a conclu Erne, qui poursuit son idylle de longue date avec sa conjointe québécoise Élodie Paquet.