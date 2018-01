Top 10 de la LCH : l’Armada conserve son troisième rang

L’Armada de Blainville-Boisbriand pointe toujours au troisième rang du top 10 de la Ligue canadienne de hockey publié, mercredi.

Après avoir remporté ses deux matchs du week-end contre le Phoenix de Sherbrooke et les Olympiques de Gatineau, la formation laurentienne s’est inclinée en prolongation, mardi, devant les Saguenéens de Chicoutimi.

La troupe de Joël Bouchard a récolté au moins un point à ses neuf dernières sorties et trône au sommet du classement de la Ligue de hockey junior majeur du Québec avec 72 points, soit deux de plus que les Mooseheads de Halifax, qui a disputé deux matchs de plus.

Quant aux Mooseheads, ils se classent au sixième rang tandis que les Voltigeurs de Drummondville sont installés au huitième échelon.

Les Greyhounds de Sault Ste. Marie occupent toujours le premier rang du classement national, devant les Warriors de Moose Jaw.