Rob Gronkowski s'attend à jouer au Super Bowl

À quatre jours du Super Bowl LII, le joueur-étoile des Patriots de la Nouvelle-Angleterre Rob Gronkowski n’avait toujours pas le feu vert des médecins, mais le principal intéressé n’a pas de doute qu’il sera à son poste.

C’est ce qu'a rapporté le site internet de la NFL, mercredi, après que Gronkowski eut répondu «oui» quand les journalistes lui ont demandé s’il s’attendait à jouer dimanche.

L’ailier rapproché a quitté avant la fin de la première demie le match de la finale de l’Association américaine contre les Jaguars de Jacksonville en raison d’une commotion cérébrale.

Gronkowski a foulé le terrain d’entraînement samedi dernier et il espère être exclu du protocole des commotions cérébrales à compter de jeudi.

«Nous verrons comment ça se déroule et ce que les médecins en pensent, a-t-il indiqué. La décision est entre les mains des spécialistes et je vais me plier à ce qu’ils décident.»

Les Patriots croiseront le fer avec les Eagles de Philadelphie, dimanche, lors du Super Bowl.