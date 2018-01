Repêcher dans le top 5 n'est pas un gage de succès

Plusieurs partisans des Canadiens de Montréal souhaitent voir l'équipe perdre le plus possible d'ici la fin de la saison pour qu'ils puissent parler le plus tôt possible au prochain repêchage de la Ligue nationale de hockey.

Cela dit, l'histoire récente démontre que repêcher dans le top 5 n'est pas nécessairement un gage de succès.

Les Oilers d'Edmonton sont d'ailleurs le meilleur exemple, eux qui éprouvent leur lot de difficultés cette saison.

Renaud Lavoie, Dany Dubé et Mathieu Casavant en discutent dans la vidéo ci-dessus avec des chiffres à l'appui.