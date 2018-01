Olympiques: Erik Guay n'ira pas à Pyeongchang

Le skieur québécois Erik Guay a annoncé mercredi qu'il ne participera pas aux Jeux olympiques de Pyeongchang, en Corée du Sud, qui débutent en février.

Voyez les commentaires d'Erik Guay dans la vidéo, ci-dessus.

Guay est aux prises avec des problèmes au dos qui l'ennuient depuis plusieurs semaines. D'ailleurs, il a prévu expliquer sa décision lors d'une conférence de presse vidéo plus tard en journée.

«C'est une décision incroyablement difficile à prendre de rester à la maison pour les Jeux olympiques, a déclaré Guay dans un communiqué de Canada Alpin. Malgré tout ce que nous avons fait, je ne pense pas pouvoir assister aux Jeux et être à un niveau de performance compétitif et à la hauteur pour représenter le Canada. Je suis tellement reconnaissant pour tout le support que je reçois. Ma famille, mes partisans et mes commanditaires ont été incroyables avec moi, et je ne peux pas les remercier assez pour leur soutien et leur immense loyauté. J’encouragerai tout le personnel de l’équipe du Canada, particulièrement mes coéquipiers.»

Le dernier départ de Guay remonte au 16 décembre à la descente de Val Gardena, où il avait terminé 32e. Un atterrissage à la mi-parcours avait alors provoqué une intense douleur au dos et un test d'imagerie par résonance magnétique dans un hôpital d'Innsbruck, quelques heures plus tard, avait révélé une rupture de l'anneau fibreux de la quatrième vertèbre lombaire (L4).

Cette blessure serait la conséquence d'une chute lors d'un camp d'entraînement au Chili, au début de septembre.

Le directeur sportif chez Canada Alpin a déploré son absence.

«C'est vraiment décevant de voir Erik manquer les Jeux olympiques et nous savons que c'était une décision difficile à prendre pour lui, a mentionné Martin Rufener, par communiqué. Il aurait certainement été un espoir de médaille s'il était en bonne condition physique.»

Treize athlètes canadiens participeront aux compétitions de descente, super-G, combiné alpin, slalom géant, slalom ou à l'épreuve par équipe à Pyeongchang. Les Jeux se déroulent du 9 au 25 février prochain.