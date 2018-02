NFL : le propriétaire des Panthers dans l’eau chaude

Le commissaire de la NFL, Roger Goodell, a révélé mercredi que le propriétaire des Panthers de la Caroline, Jerry Richardson, fera l’objet d’une enquête interne relativement à des allégations d’harcèlement sexuel et de racisme.

D’ailleurs, le grand patron de la ligue a précisé que son organisation avait embauché Mary Jo White, une ancienne procureure fédérale à New York, pour faire la lumière sur ce dossier. Plusieurs informations ont été diffusées dans les médias en décembre à propos du comportement de l’homme d’affaires concerné. Celui-ci aurait visé certains employés avec des gestes et paroles à connotation sexuelle et raciste dans le cadre de ses fonctions.

Aussi, le magazine «Sports Illustrated» a récemment rapporté que Richardson a conclu quatre ententes à l’amiable avec des anciens employés pour acheter leur silence. Par ailleurs, le propriétaire a annoncé peu après son intention de vendre son club.

Dans un autre ordre d’idées, White avait enquêté sur le scandale du programme des primes illégales ayant touché les Saints de La Nouvelle-Orléans en 2012.