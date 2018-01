Mookie Betts gagne sa cause en arbitrage

Mookie Betts a remporté sa cause en arbitrage, mardi, contre les Red Sox de Boston et empochera un salaire de 10,5 millions $ lors de la prochaine saison.

L'organisation du Massachusetts avait offert au voltigeur de 25 ans un pacte de 7,5 millions $ selon les chiffres qui avaient été dévoilés au début du processus d’arbitrage.

Les 10,5 millions $ se rapprochent d’un record pour un joueur qui en est à sa première année d’admissibilité à l’arbitrage salarial. Kris Bryant, des Cubs de Chicago, a évité l’arbitrage il y a quelques semaines en signant un contrat de 10,85 millions $.

En 2017, le joueur vedette des Red Sox a produit 102 points à l’aide de 24 circuits et 46 doubles, en plus de toucher la plaque à 101 occasions et de conserver une moyenne au bâton de ,264. Il a également volé 26 buts au cours de la saison.