Magnus Wolff Eikrem souhaite impressionner les Sounders

Les Sounders de Seattle ont annoncé mardi l’embauche du milieu de terrain Magnus Wolff Eikrem et celui-ci croit que tous les éléments sont en place au sein de sa nouvelle équipe pour connaître le succès espéré.

«Je suis très heureux et enthousiaste à l’idée d’être un joueur de cette formation. Je ne peux plus attendre d’amorcer le calendrier présaison pour évoluer devant ces partisans fantastiques, a-t-il commenté au site officiel des Sounders. Je sais que cette ligue [la Major League Soccer] est très excitante et en pleine progression.

«Je veux obtenir le succès escompté et je pense que j’y parviendrai.»

Le Norvégien de 27 ans portait l’uniforme du Malmo FF, en Suède, depuis 2015. À sa première campagne avec ce club, il a totalisé sept buts en 28 rencontres.

Précédemment, il avait joué à Heerenveen, aux Pays-Bas, et avec le Cardiff City FC, en deuxième division anglaise.

Eikrem a aussi représenté son pays 17 fois sur la scène internationale.