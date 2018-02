Les Remparts s'imposent face aux Tigres

À l’aide de coups d’épaule bien sentis, les Remparts de Québec ont freiné une séquence de trois défaites, mercredi soir au Centre Vidéotron, en battant les Tigres de Victoriaville par le pointage de 4-1 devant une foule annoncée de 8191 spectateurs.

Olivier Garneau, auteur de de son premier but en 15 parties, et Christian Huntley, lors d’un avantage numérique, ont secoué les cordages tôt à la première période et donné le ton à ce match presque à sens unique. Il s’agissait de la quatrième victoire des Remparts en cinq matchs contre les Félins depuis le début de la saison.

«Ce fut un beau travail collectif pendant 60 minutes. Nous avons bien exécuté et lancer au but. Puis, quand nous avons pris les devants par deux à la première période, ça nous a donné le momentum», a mentionné le capitaine des Remparts Matthew Boucher.

Gregor MacLeod et Jesse Sutton ont marqué les autres buts des Québécois. Vitalii Abramov fut le seul visiteur à tromper la vigilance du vétéran gardien Antoine Samuel.

«Nous voulions être prêts, car la rivalité est forte entre nos deux équipes. On a joué un match plus physique qu’à l’habitude et certaines équipes n’aiment pas ça. Même si ce n’était pas le plus beau, je le prends avec plaisir ce but. Mais c’est surtout la victoire qui importe», a déclaré Garneau.

À l’aide de ces deux points de classement, les Diables rouges ont momentanément coiffé les Félins au 2e rang de la division Est et au 8e rang du classement général. Les jeunesses des Bois-Francs ont toutefois un match en main sur Québec.

«Si j’étais joueur, il me semble que ce serait facile de les haïr (les Remparts). Nous devrons apprendre détester perdre contre eux», a mentionné l’entraineur des Tigres Louis Robitaille.

Son homologue Philippe Boucher a loué le travail de col bleu de sa troupe. «Les gars ont payé le prix et réalisé l’urgence de la situation. Les coups d’épaule venaient de partout», a-t-il dit, citant le brassage de cage effectué par les Laberge, Grouchy, Mathieu et Dubé.

Les Remparts seront les hôtes du Drakkar de Baie-Comeau, vendredi soir, au Centre Vidéotron.

Ça joue du bâton

En troisième, alors que la cause était entendue, Chase Harwell a fait manger de la baie vitrée à Grouchy. Plus tard, Abramov a servi un cinglage de pro à Sam Dunn avant d’en recevoir un solide dans les mollets, une gracieuseté de Benjamin Gagné. Ce dernier s’est ensuite empoigné avec Maxime Comtois. Le patrouilleur Jean-Philippe Sylvain et son partenaire zébré Olivier Gouin ont expédié les prévenus à leur vestiaire avec des contraventions salées pour coups de bâtons (majeures) et de punitions de match.

Le préfet de discipline Raymond Bolduc aura de l’ouvrage avec cet épisode et le geste de Harwell.

«Harwell joue dur et c’est correct. Grouchy a beaucoup jasé ce soir et c’était le temps de payer ses dettes. Quant au slash à Benjamin, son bâton a cassé...» a imagé Philippe Boucher.