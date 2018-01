Les Golden Knights éteignent les Flames en 53 secondes

Les Golden Knights de Las Vegas ont marqué trois buts en l’espace de 53 secondes pour se sauver avec une victoire de 4-2 face aux Flames, mardi soir, à Calgary.

À VOIR : Sommaire

La formation du Nevada a égalé le record de 33 victoires pour une équipe d’expansion à sa première année que partagent les Mighty Ducks d'Anaheim et les Panthers de la Floride.

Reilly Smith, Erik Haula et Jonathan Marchessault ont fait bouger les cordages dans une cause gagnante. David Perron a lancé la rondelle dans une cage déserte en fin de rencontre.



Sam Bennett et Matthew Tkachuk ont inscrit les buts des Flames.

Le Québécois Marc-André Fleury a repoussé 31 rondelles devant la cage des Golden Knights, tout comme son vis-à-vis Mike Smith.