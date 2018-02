Les Cavaliers ont eu chaud

Le Heat de Miami a donné chaud à LeBron James et ses coéquipiers, mercredi soir à Cleveland, quand les Cavaliers ont signé une courte victoire de 91-89.

James a mené les siens avec 24 points. Channing Frye a aussi apporté une belle contribution pour les Cavaliers avec 16 points en seulement 20 minutes passées sur le parquet.

Les joueurs du Heat ont profité d’un bel effort collectif dans la défaite. En plus de Goran Dragic et ses 18 points, la formation de Hiami a été bien soutenue par des substituts, dont Kelly Oylnyk (10 points) et Bam Adebayo (9 points).

Le Heat a manqué de précision de la ligne des trois points dans cette partie, avec seulement trois paniers en 28 tentatives.