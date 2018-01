Les Canucks veulent garder Erik Gudbranson

Les Canucks de Vancouver négocient présentement avec l’agent du défenseur Erik Gudbranson afin de lui faire signer une prolongation de contrat.

Selon ce qu'a rapporté le réseau Sportsnet mercredi, le directeur général des Canucks, Jim Benning, espère conclure une entente au cours des prochaines semaines avec son arrière, mais si les négociations achoppent, il l’échangera.

Gudbranson, un défenseur de 26 ans, deviendra joueur autonome sans compensation le 1er juillet prochain. Il touche 3,5 millions $ cette saison.

«C’est un défenseur physique qui joue bien dans notre territoire, a indiqué Benning à Sportsnet. Nous avons d’autres arrières qui bougent bien la rondelle, mais nous n’avons personne d’autre de son style de jeu.»

L’athlète de 6 pi et 5 po et 220 lb a disputé 32 rencontres depuis le début de la saison avec l’équipe de la Colombie-Britannique, marquant un but et ajoutant deux mentions d’aide, en plus de passer 31 minutes au cachot.

Le nom de Gudbranson est présentement sur la liste des joueurs blessés en raison de spasmes au dos.

Il a raté les cinq derniers matchs de son équipe, sa dernière présence sur la glace remonte au 14 janvier lorsque les Canucks affrontaient le Wild du Minnesota.