Les Bruins frappés par les blessures

Les Bruins de Boston ont rappelé d’urgence l’attaquant Peter Cehlarik de leur club-école de Providence, mercredi, en raison des blessures subies par David Backes et Anders Bjork durant le match de la veille contre les Ducks d’Anaheim.

Backes a été frappé dans son angle mort par Nick Ritchie tard en troisième période. Touché à la tête par l’épaule de son rival n’ayant pas été puni, il n’est pas revenu au jeu. Pour sa part, Bjork a encaissé un double-échec du défenseur François Beauchemin au premier engagement et a également été incapable de terminer la rencontre.

Aucune information relative à l’état des deux joueurs blessés n’a été diffusée à ce jour.

Quant à Cehlarik, il a inscrit six buts et sept mentions d’aide pour 13 points en 17 parties dans la Ligue américaine de hockey cette saison. Il a aussi obtenu un filet et une aide en cinq sorties à Boston.