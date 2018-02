Les 25 ans de Gary Bettman à la barre de la LNH

Le 1er février 2018, Gary Bettman fête ses 25 ans comme commissaire de la Ligue nationale de hockey (LNH).



Retour en cinq temps sur la carrière du dirigeant, qui a autant fait l’objet de critiques que de compliments au cours de son long mandat.

1. L’arrivée de Bettman et un premier arrêt de travail



Bettman a remplacé Gil Stein à titre de commissaire de la LNH en 1993, après avoir rempli les fonctions de vice-président dans la National Basketball Association (NBA) – le New-Yorkais a notamment participé activement à l’instauration d’un plafond salarial en 1983, un système toujours en fonction aujourd’hui.



En 1993, les Canadiens de Montréal s’apprêtent à gagner leur 24e et dernière coupe Stanley. À l’époque, Bettman a pour mission d’exploiter davantage le marché américain – 16 équipes ont pour siège le Sud de la frontière – et d’harmoniser les relations de travail. Ainsi, un lock-out écourte la saison 1994-1995 de la LNH; les Nordiques de Québec déménagent au Coloardo à la fin de cette campagne.



2. Vague d’expansions



À compter de 1993 jusqu’en 2004, six équipes d’expansion voient le jour dans la LNH et quatre concessions sont relocalisées.



Expansions

1993 : Panthers de la Floride, Mighty Ducks d’Anaheim

1998 : Predators de Nashville

1999 : Thrashers d’Atlanta

2000 : Blue Jackets de Columbus, Wild du Minnesota

Relocalisations

1993 : North Stars du Minnesota -> Stars de Dallas

1995 : Nordiques de Québec -> Avalanche du Colorado

1996 : Jets de Winnipeg -> Coyotes de Phoenix

1997 : Whalers de Hartford -> Hurricanes de la Caroline



Depuis, les Mighty Ducks ont changé de nom et sont devenus les Ducks; Winnipeg a retrouvé son équipe avec l’extinction des Thrashers.



3. L’impopulaire lock-out de 2004-2005

Le deuxième des trois arrêts de travail de l’ère Bettman survient après la conquête de la coupe Stanley du Lightning de Tampa Bay, la première de la concession et seule à ce jour. Sur le plan hockey, l’attaque est au neutre : Martin St-Louis vient de recevoir le trophée Art Ross en vertu d’une récolte de 94 points, le plus bas total pour une saison complète depuis Stan Mikita (87 points) en 1968.



Mais le vrai problème est dans la structure. Bettman se voit contraint d’annoncer l’annulation complète de la saison après cinq mois de tergiversations, une première dans l’histoire des ligues majeures de sport professionnel nord-américain. Le conflit ne se réglera qu’en juillet. Résultat net : on assiste à la naissance du plafond salarial fixe et à l’autonomie complète des joueurs après sept ans dans la ligue.

4. Un autre lock-out

À ce jour, la LNH n’a pas annulé d’autre saison, mais les partisans ont eu chaud en 2012. Devant se mesurer à un Donald Fehr tenace à la tête de l’Association des joueurs (AJLNH), Bettman aura du fil à retordre dans le dossier du partage des revenus. Le commissaire et la direction du circuit cherchaient à réduire la portion des joueurs de 57 % à 46 %.

La partie patronale et le syndicat s’entendront finalement pour le partage égal des revenus mais, inclus dans la nouvelle convention collective de 10 ans, les fameux montants en fiducie (escrow) prélevés sur les salaires des joueurs n’auront pas terminé de faire couler de l’encre. Cette autre interruption des activités aura atrophié la campagne 2012-2013 de 34 matchs.

Crédit photo : Veronica Henri/Toronto Sun/QMI Agency

5. Horizon 2020

Parmi les faits saillants de la période post-lock-out, on retient la saga des Coyotes de l’Arizona, dont la tutelle a pris fin à la suite de l’achat par le Renaissance Sports and Entertainment Group. Bettman préférait ne pas avoir à déménager la concession du désert américain, mais se préparait à cette éventualité jusqu’au sauvetage de l’équipe à Glendale. Pensons également à la renaissance de la Coupe du monde de hockey et à la récente expansion à Las Vegas.

Bettman et la LNH n’ont pu en venir à une entente avec le Comité international olympique (CIO) et la Fédération internationale de hockey (IIHF) pour envoyer leurs vedettes aux Jeux olympiques d’hiver 2018 de Pyeongchang. Le fait olympique pourrait devenir un enjeu tandis que l’AJLNH se préparera à négocier une nouvelle entente de travail, dont l’échéance est prévue pour 2022. Cependant, le contrat comprend une clause de résiliation pour les deux parties dès septembre 2020.

L’ère Bettman en chiffres

3 lock-outs

7 équipes d’expansions

5 relocalisations

5,2 milliards $* : les droits de télédiffusion octroyés à Rogers Media au Canada en 2013

95 %† : la hausse des revenus totaux de la LNH de la saison 2005-2006 à celle de 2016-2017 (2,16 milliards $**)

34 %† : la hausse des revenus de commanditaires de la LNH à l’international de 2011 à 2016 (121 millions $**)

100 000† : la variation nette de la moyenne de téléspectateurs américains par match de la coupe Stanley de 2008 à 2017

* En devises canadiennes

** En devises américaines

† Source : Statista.com