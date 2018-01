La renaissance du logo des Whalers?

Les Hurricanes de la Caroline ne déménageront pas. Tom Dundon, qui a acheté 61 % des parts de l’ancien propriétaire Peter Karmanos fils au début de janvier, a plusieurs idées pour revitaliser le hockey en Caroline du Nord. La nostalgie fait partie de ses concepts.

Dundon n’a pas caché son amour pour les couleurs et le logo des Whalers de Hartford, l’ancêtre des Hurricanes. Les « Canes », qui ont un logo assez terne, pourraient ainsi faire renaître la bonne vieille baleine verte et bleue.

«Les combinaisons de couleurs des Whalers sont géniales, a dit Bill Peters, l’entraîneur en chef des Hurricanes. J’étais à Québec l’hiver dernier pour le tournoi pee-wee et j’ai vu plusieurs chandails et casquettes des Nordiques et des Whalers. Les gens aiment ces chandails.

«Mais je me soucie plus des choses qui se passent sur la patinoire, a poursuivi Peters. Je laisse les couleurs et le logo à un autre département.»

Les Hurricanes ne changeront pas de nom et de logo demain matin. Mais sur le strict plan commercial, ils sont propriétaires avec la LNH du logo des Whalers.

Jeunes joueurs

Même si plusieurs joueurs des Hurricanes n’étaient pas encore au monde quand les Whalers ont fermé leurs portes en 1997 pour déménager en Caroline, l’idée de porter ce vieux chandail de façon sporadique piquait la curiosité.

«J’avais une casquette des Whalers et je la portais souvent, s’est remémoré Justin Faulk. C’était avant que les Hurricanes me repêchent. J’avais seulement cinq ans quand les Whalers ont déménagé en Caroline. Je trouve ça génial comme concept de ramener le logo.

«Je ne crois pas que nous trouverions plusieurs personnes pour dire que le chandail n’est pas beau, a poursuivi le défenseur. Les couleurs sont belles et le logo est différent des autres. Je sais que les partisans aimeraient acheter ce chandail spécial, nous pourrions le porter une ou deux fois par saison. Nous sommes propriétaires du logo. Pas moi, mais Tom Dundon ! La décision lui reviendra.»

«C’est une bonne idée, a renchéri l’ailier Jeff Skinner. Les Whalers font partie de l’histoire de notre franchise et je sais que plusieurs personnes souhaitent revoir ce logo. Comme joueurs, nous portons le même chandail pour 82 rencontres, c’est assez long avec les mêmes couleurs. Ça ferait changement.»

Noah Hanifin avait seulement trois mois lors de la mort des Whalers de Hartford.

«Ça pourrait devenir un troisième chandail, ce serait cool, a répliqué le jeune défenseur de 21 ans. Mais c’est quand même bizarre puisque nous avons des couleurs tellement différentes des Whalers.»

Promotions alléchantes

Propriétaire de l’équipe depuis le 11 janvier dernier, Dundon a déjà initié quelques promotions pour relancer cette organisation. Au dernier match contre les Sénateurs d’Ottawa, mardi, il a invité les partisans à s’asseoir où ils le désiraient dans les sections inférieures du PNC Arena.

«Nous travaillons pour créer une meilleure atmosphère, a mentionné Faulk. Si j’avais à choisir une section qui devait être vide, je choisirais celle du haut. Il y aura moins de monde pour faire des captures d’écran de nos gradins vides et écrire des blagues sur Twitter.»

Parmi les nouvelles initiatives du propriétaire texan, il y a la possibilité d’acheter une passe pour neuf des 10 rencontres de février pour la modique somme de 97 $. Il y a juste le match contre les Penguins de Pittsburgh qui ne fait pas partie de cette promotion.

La victoire restera toutefois la clé pour les Hurricanes, qui n’ont pas participé aux séries depuis le printemps de 2009. Dundon est fort conscient de cette réalité.

«Raleigh est une bonne ville de hockey, mais pour créer un engouement, nous devons gagner, a rappelé Hanifin lors d’une entrevue au «Journal de Montréal», lors du match des étoiles à Tampa. Les partisans reviendront quand nous participerons aux séries. Il y a une bonne base. Nous pousserons fort pour y arriver. Dans les villes où le hockey n’est pas une religion, la victoire fait foi de tout. Quand tu manques les séries lors de huit saisons d’affilée, tu perds la confiance des amateurs.»

Les Hurricanes ont participé une seule fois à la danse du printemps depuis leur conquête de la coupe Stanley en 2006.