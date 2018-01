La longue route de Michael Hutchinson

Peu de joueurs peuvent se vanter de participer au match des étoiles de la Ligue américaine de hockey (LAH) et de battre le lendemain la meilleure équipe de la Ligue nationale de hockey (LNH).

C’est qu’a réalisé le gardien Michael Hutchinson, des Jets de Winnipeg, qui ont vaincu le Lightning de Tampa Bay 3-1 mardi soir. L’athlète de 27 ans s’était levé au petit matin pour prendre un avion à 7 h d’Utica, dans l’État de New York, où il avait évolué avec les étoiles de la LAH la veille, afin de se rendre à Winnipeg pour sa partie en soirée. Et il avait joué samedi à Laval contre le Rocket avant de participer dimanche au concours d’habileté du match des étoiles, un événement auquel il tenait à prendre part.

«C’est ma huitième année de hockey professionnel et je n’ai jamais joué dans un match des étoiles. Je n’aurais peut-être plus la chance d’y participer», a mentionné au quotidien «Winnipeg Free Press» celui qui savait avant d’y aller qu’il allait jouer pour Winnipeg mardi soir.

Pas de problème

Malgré cet horaire chargé, il a répondu avec une belle performance pour son 100e match en carrière dans la LNH, en repoussant 23 rondelles.

«Cela faisait environ 10 mois depuis mon dernier départ dans la LNH, a dit Hutchinson au site internet de la ligue. Au début du match, j’étais nerveux, surtout en passant du trois contre trois de lundi [au match des étoiles], au cinq contre cinq. La glace semblait bien encombrée. Il y avait la nervosité et ton cœur arrête de battre à quelques reprises. Mais je me sentais mieux au fil de la rencontre. Et rendu en troisième période, c’est comme si je n’avais jamais quitté la LNH.»

Obstacles

Le gardien qui avait disputé les trois dernières saisons avec les Jets a été cédé aux mineures à l’issu du camp d’entraînement. Il s’y attendait, puisque Winnipeg avait embauché pour deux ans le vétéran Steve Mason comme joueur autonome durant l’été, tandis que Connor Hellebuyck constitue le gardien d’avenir de l’organisation.

«Tu te sens dans l’incertitude, tu souhaites un échange, tu n’es pas vraiment dans les plans de l’organisation. On te met au ballottage et tu espères qu’une équipe te prendra, et tu ne veux pas être une distraction», a expliqué Hutchinson au réseau Sportsnet en parlant de son début de saison.

Même s’il était frustré par son renvoi dans la LAH, l’Ontarien s’est retroussé les manches et il a connu une saison exceptionnelle avec le Moose du Manitoba. Il a présenté une moyenne de buts alloués de 1,95 par rencontre et un taux d'efficacité de ,942.

«Il a été vraiment bon pour l’équipe, a dit l’entraîneur-chef du Moose, le Québécois Pascal Vincent, à Sportsnet. Il est en mission, prouvant son point par ses performances, ce qui est la seule chose qu'il puisse contrôler.»

Hutchinson pourra continuer de savourer la LNH, puisque Mason est sur le carreau pour une durée indéterminée après avoir subi une deux commotions cérébrales cette saison.