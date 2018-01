Kim Clavel enchaîne

La nervosité est tombée pour Kim Clavel : la Québécoise disputera le deuxième combat professionnel de sa carrière en boxe, le 10 février à Shawinigan contre Jessica Guerrero.

«Je sais plus à quoi m’attendre, a assuré la vedette d’Eye of the Tiger Management (EOTTM), mercredi en entrevue à TVA Sports. J’ai juste hâte d’embarquer dans le ring, je suis impatiente.

«J’ai diminué un peu mes heures de travail pour augmenter mes heures d’entraînement et je le gère à la perfection.»

Clavel ne devrait pas avoir de problème à faire le poids en vue du duel avec son adversaire mexicaine.

«J’ai un mode de vie assez sain. Je ne me tiens jamais trop haut au-dessus de mon poids parce que je ne veux pas avoir à faire une déshydratation. 108 lb, pour moi, c’est facile à atteindre.»

Un K.-O., cette fois?

À l’occasion de son premier combat professionnel, en décembre dernier sous la bannière d’EOTTM, Clavel a décroché une victoire par décision unanime sur la Mexicaine Yoseline Martinez Jose. La Québécoise cherchera-t-elle le K.-O. contre Guerrero?

«Je ne la connais pas beaucoup, a-t-elle prévenu. Je sais qu’elle a battu l’adversaire que j’ai battue au gala de boxe du 16 décembre dernier. Elle a trois victoires contre deux défaites; ses deux victoires ont été signées par K.-O. Elle doit cogner assez dur, mais ça va être moi qui vais la cogner dur. Je veux lui faire mal.»

Émergence

On le sait, Clavel mène la double vie de boxeuse et d’infirmière. Elle commence à se faire reconnaître dans le cadre de son travail! D’aucuns décèleront là la conséquence de l’essor de la boxe féminine dans la province.

«Je pense qu’on est dans une bonne ère, il y a de plus en plus de femmes en boxe aux États-Unis et au Québec. Des noms commencent à sortir. On sort la tête de l’eau. Les combats de boxe féminine, ça s’en vient très beau à regarder.

«Tranquillement, des gens me demandent des autographes. On commence à se faire reconnaître. À l’hôpital, on me demande : "C’est toi l’infirmière boxeuse?"»

À Shawinigan, Clavel se battra en sous-carte du gala dont fera les frais le Trifluvien Simon Kean, qui défendra sa ceinture intercontinentale de l’International Boxing Organization (IBO).