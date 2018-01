Forte représentation canadienne en patinage artistique

Avec 11 inscriptions, le Canada comptera la plus grande équipe de patinage artistique aux Jeux olympiques d’hiver 2018, à Pyeongchang, en Corée du Sud.

Dans un communiqué publié mercredi, Patinage Canada a confirmé le nom des athlètes inscrits. On compte ainsi un total de 17 patineurs, y compris deux inscriptions en simple masculin et trois inscriptions par discipline, en simple féminin, en patinage en couple et en danse sur glace.

Médaillée de bronze aux Championnats canadiens, la jeune Larkyn Austman, 19 ans, sera la troisième inscription canadienne dans la catégorie féminine. Elle rejoint ainsi Gabrielle Daleman et Kaetlyn Osmond.

En couple, les doubles champions du monde Meagan Duhamel et Eric Radford avaient déjà obtenu leur laissez-passer tout comme la paire québécoise formée de Julianne Séguin et Charlie Bilodeau.

Or, les médaillés de bronze des Championnats canadiens Kirsten Moore-Towers et Michael Marinaro s’envolent aussi pour Pyeongchang.

Patrick Chan et Keegan Messing seront présents chez les hommes. En danse sur glace, Tessa Virtue et Scott Moir mèneront la délégation canadienne et seront accompagnés de Piper Gilles et Paul Poirier de même que Kaitlyn Weaver et Andrew Poje.