Evan Fitzpatrick se dresse face au Phoenix

Le gardien Evan Fitzpatrick a réalisé 36 arrêts face à ses anciens coéquipiers, aidant ainsi le Titan à vaincre le Phoenix de Sherbrooke par le pointage de 5-3, mercredi, à Bathurst.

L’attaquant Jordan Maher a connu une soirée productive pour le Titan en obtenant un but, dans un filet désert, et deux mentions d’aide. Mitchell Balmas, avec son 32e but de la saison, Samuel L’Italien, Logan Chisholm et Noah Dobson ont aussi touché la cible. Le défenseur Olivier Galipeau s’est aussi signalé avec deux mentions d’aide et un différentiel de +3.

Le gardien du Phoenix Reilly Pickard a repoussé 24 des 28 rondelles dirigées vers lui. Dans la défaite, l’attaquant Félix Robert a récolté un but et une mention d’aide.

Joe Veleno guide les Voltigeurs

À Shawinigan, Joe Veleno a ouvert le pointage en désavantage numérique, en fin de première période, guidant les Voltigeurs de Drummondville vers un gain de 5-2 contre les Cataractes.

Les Voltigeurs ont aussi marqué trois fois sur le jeu de puissance grâce à Yvan Mongo, Robert Lynch et Morgan Adams-Moisan.

Nicolas Guay a été l’autre buteur des visiteurs. Veleno, lui, a ajouté deux mentions d’aide pendant la rencontre.

Le gardien des Voltigeurs Daniel Moody n’a eu qu’à effectuer 11 arrêts pour obtenir la victoire. Leon Denny et Jérémy Martin l’ont déjoué.

48 arrêts pour Alex D'Orio dans la défaite

À Sydney, en Nouvelle-Écosse, les Screaming Eagles du Cap-Breton ont eu besoin de la prolongation pour venir à bout du gardien Alex D’Orio et des Sea Dogs de Saint John.

Avant d’être déjoué par Egor Sokolov en période supplémentaire, D’Orio avait repoussé un nombre impressionnant de 48 rondelles. Il a notamment effectué 21 arrêts en deuxième période.

Gabriel Proulx et Shaun Miller avaient d’abord marqué pour les Eagles lors de l’engagement initial.

Les Sea Dogs avaient toutefois créé l’égalité grâce à Aiden MacIntosh et Anthony Boucher.