Érik Guay jette l’éponge

Publié aujourd'hui à 18h32

Mis à jouraujourd'hui à 18h36

Érik Guay, Alex Harvey, Marianne St-Gelais et Charles Hamelin. Pour ne nommer que ceux-là...

PyeongChang, c’est leur dernier baroud d’honneur. Comment ne pas leur souhaiter une médaille pour faire leurs adieux à la carrière olympique.

Et si les St-Gelais et Hamelin ont déjà connu la grisaille d’un podium, Guay et Harvey jouent leur dernière carte. Formidable cerise sur le gâteau d’une carrière spectaculaire.

Correction : Pour Érik Guay, c’est terminé.

La nouvelle de sa qualification pour l’équipe canadienne de ski alpin était encore fraîche à nos yeux et nos oreilles que cette volte-face surprenante et décevante nous était livrée 48 heures plus tard.

Volte-face quasiment prévisible, toutefois.

Érik Guay avait à peine skié cet automne. Son dos était sur le respirateur artificiel. Et pour un skieur, particulièrement dans les épreuves de vitesse, le dos, c’est aussi important que les jambes.

Sans le dos, point de Jeux.

Point de ski.

Point final.

Quand votre auto vous laisse tomber

Cette comparaison humano-mécanique semble aussi dure qu’inadéquate. Mais pourtant, elle s’avère d’une implacable et lucide vérité.

Si votre véhicule refuse de démarrer, vous ne pouvez plus avancer. Alors, imaginez quand vous êtes pilote de course, que les mécaniciens ont tout fait pour vous permettre de concourir, et qu’à quelques minutes du départ, vous mettez la clé dans le contact, mais il ne se passe rien.

Et, contrairement au pilote de la comparaison, Erik Guay, lui, n’a pas de voiture de rechange. Il n’a et n’aura toujours qu’un seul corps, ce véhicule qui l’a transporté, au fil des saisons, vers la gloire et le succès.

Tellement frustrant.

Vous avez beau dire à Érik Guay qu’il est déjà (et pour un bon bout de temps encore, probablement) le plus grand skieur de toute l’histoire canadienne, il ne pourra apprécier votre compliment d’encouragement. Tout sincère et mérité soit-il.

Comme tout grand athlète, il veut gagner. Et ce qu’il tentait d’aller chercher dans les Monts Taebaek de la Corée du Sud, c’était la seule distinction qui manquait à sa carrière. La plus difficile à quérir : une médaille olympique. Peu importe sa couleur.

Laissons-le avaler cette frustration et cette impuissance, pour l’instant. Il pourra plus tard, à l’annonce officielle de sa retraite, mesurer l’étendue de sa réussite.

Et espérons que ce seul fleuron manquant à sa couronne personnelle restera presque invisible dans son évaluation de carrière. Car Érik Guay a réussi à s’imposer, dans le grand cirque blanc, contre vents et marées du toujours imposant contingent européen.

Érik Guay aurait pu tenter un dernier assaut. Mais qui sait s’il ne se serait pas blessé plus sérieusement. Beaucoup plus sérieusement.

Chez lui, à Mont-Tremblant, il y a trois merveilleux enfants qui voudront jouer et skier avec leur célèbre père. Et une conjointe qui aura besoin de lui pour vivre une vie de couple et de banales (et merveilleuses) histoires d’une existence qu’ils auront tant méritée.

Érik Guay a pris une décision difficile. Mais c’était la meilleure.